Premio Nobel: la fisica quantistica rivoluziona il calcolo.

La recente assegnazione del Premio Nobel per la Fisica del 2025 ha segnato un punto di svolta epocale, non solo nel panorama della ricerca scientifica, ma anche per le sue potenziali implicazioni tecnologiche.

Il riconoscimento è andato a John Clarke, Michel H.

Devoret e John M.

Martinis per la loro pionieristica dimostrazione della manifestazione di fenomeni quantistici a livello macroscopico, in circuiti elettrici che ne imitano il comportamento a scale atomiche e subatomiche.

Questa scoperta, come sottolinea il fisico Claudio Giannetti dell’Università Cattolica di Brescia, rappresenta un cambio di paradigma cruciale: la meccanica quantistica, lungi dall’essere relegata al mondo microscopico, si rivela un principio attivo e manipolabile anche in sistemi di dimensioni apprezzabili.

La vera rivoluzione, tuttavia, risiede nelle conseguenze pratiche.

La capacità di costruire circuiti elettrici che operano secondo le leggi della meccanica quantistica apre le porte al quantum computing, un paradigma di calcolo radicalmente diverso da quello classico.

Questi circuiti agiscono come “qubit”, l’equivalente quantistico del bit, consentendo l’esecuzione di operazioni computazionali che risultano impossibili per i computer tradizionali.

La potenza di questa nuova tecnologia promette di sbloccare soluzioni a problemi di complessità ineguagliabile.

Le applicazioni di questa innovazione sono vaste e toccano settori cruciali.

La crittografia quantistica, ad esempio, offre la possibilità di proteggere i dati con una sicurezza senza precedenti, sfruttando le proprietà intrinseche della meccanica quantistica per rendere inviolabili le comunicazioni.

Altre aree di interesse includono l’ottimizzazione, un campo che comprende problematiche di ottimizzazione di portafogli finanziari, gestione logistica, ottimizzazione del traffico veicolare e l’automazione industriale.

I quantum computer, grazie alla loro capacità di analizzare simultaneamente un numero esponenzialmente maggiore di variabili rispetto ai computer classici, possono trovare soluzioni ottimali a problemi che oggi richiedono anni di calcolo.

Attualmente, la ricerca si concentra sull’estensione di queste proprietà quantistiche a temperature più elevate e in materiali diversi dai tradizionali superconduttori, che necessitano di condizioni criogeniche proibitive.

