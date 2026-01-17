Rapina efferata a Brescia: arrestati cinque, uno in ospedale.

Un episodio di violenza premeditata ha scosso la comunità bresciana, culminando nell’arresto di cinque individui, di cui due in età adolescenziale, per una rapina aggravata perpetrata all’interno della stazione automobilistica.

L’aggressione, avvenuta giovedì sera, ha visto due cittadini pachistani, rispettivamente di 25 e 29 anni, diventare vittime di un gruppo organizzato, il cui scopo era la sottrazione ingiusta di beni personali.

L’azione criminale, caratterizzata da un’escalation di violenza, si è sviluppata in modo particolarmente efferato.

Le vittime, in attesa di un collegamento autobus, sono state inizialmente avvicinate con un inganno, un espediente volto a condurle in un’area più isolata della stazione, nei piani inferiori, dove sono state brutalmente sopraffatte.

L’aggressione ha incluso percosse reiterate con calci e pugni, causando lesioni significative a uno dei due uomini, che ha necessitato di ricovero presso gli Spedali Civili, con una prognosi di 15 giorni.

La ferocia dell’atto denota una pianificazione e un’intenzione lesiva che vanno al di là della semplice sottrazione di denaro.

L’operazione di identificazione e arresto dei responsabili è stata resa possibile grazie all’efficace collaborazione tra le vittime, che hanno fornito dettagliate descrizioni, e il sistema di videosorveglianza della stazione, le cui immagini hanno permesso di ricostruire l’accaduto e localizzare i sospetti.

Tra gli arrestati figurano un cittadino egiziano di 19 anni, due tunisini di 17 e 20 anni, e due italiani di 23 e 17 anni.

Tutti sono accusati di rapina aggravata e lesioni personali.

Il questore Paolo Sartori ha reagito all’episodio con decisione, adottando misure preventive significative nei confronti dei responsabili, inclusa l’emissione del foglio di via con divieto di ritorno nel territorio comunale per un periodo di due anni.

Una misura calibrata a fronte della gravità del reato e della necessità di tutelare la sicurezza pubblica.

Particolarmente rilevante è l’avvio di una procedura amministrativa finalizzata alla revoca dei permessi di soggiorno nei confronti dei tre stranieri coinvolti.

Questa azione amministrativa, parallelamente al procedimento penale, mira a contrastare il fenomeno della criminalità transnazionale e a garantire il rispetto delle normative sull’immigrazione.

L’episodio solleva interrogativi sul tessuto sociale e sulla necessità di rafforzare i controlli e le strategie di prevenzione del crimine in aree sensibili, al fine di tutelare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini.