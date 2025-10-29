Tragedia a Cavriana: Morto giovane imprenditore agricolo

La comunità di Cavriana, Mantova, è stata scossa da una tragedia che ha spezzato la giovane vita di Diego Lucchini, 23 anni, imprenditore e figura emergente nel settore dell’agricoltura sostenibile.

L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha visto la vittima coinvolta in un macchinario agricolo durante attività di manutenzione in un campo di sua proprietà, situato a breve distanza dalla sede della sua azienda.

Diego Lucchini, originario di Gavardo, in provincia di Brescia, si era distinto per la sua visione innovativa nel campo dei coloranti naturali, fondando e gestendo un’azienda di Guidizzolo che si poneva all’avanguardia per l’impiego di tecnologie e processi rispettosi dell’ambiente.

La sua passione per l’agricoltura, unita a un acuto senso imprenditoriale, lo aveva portato a investire in terreni agricoli, dedicandosi personalmente, anche nel tempo libero, alla loro gestione e manutenzione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato mentre Diego era impegnato nella regolazione di un arrotolatore di tubi di irrigazione, un macchinario trainato da un trattore.

Le cause precise dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un malfunzionamento del macchinario o di una dinamica complessa che ha portato all’incastro della vittima.

Nonostante l’immediato e massiccio intervento dei soccorsi, che hanno mobilitato un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

La morte di Diego Lucchini lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, nella comunità di Guidizzolo e tra i suoi collaboratori, che lo descrivono come un ragazzo solare, pieno di entusiasmo e con un futuro ricco di promesse.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’ATS Val Padana, specializzati in prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio riapre, purtroppo, il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore agricolo, dove i rischi sono spesso elevati e richiedono una costante attenzione e l’adozione di misure preventive adeguate.

La tragedia di Diego Lucchini rappresenta un monito severo e un’occasione per rafforzare la cultura della sicurezza e tutelare la vita dei lavoratori.