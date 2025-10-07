Tragico Lonato: Donna Morta in Campo Nomadi, Fermati Madre e Figlio

Lonato del Garda è teatro di una tragica vicenda, un intreccio di violenza e dinamiche familiari complesse che si è consumato in un campo nomadi, culminando nella morte di Dolores Dori, 44 anni.

Le indagini, avviate immediatamente, hanno portato al fermo di due persone strettamente legate alla vittima: la madre, 59enne, e il figlio sedicenne, entrambi ora al centro dell’attenzione delle autorità.

La ricostruzione degli eventi, corroborata da prove video emerse dallo smartphone del figlio, dipinge un quadro inquietante.

Venerdì scorso, un’autovettura guidata in retromarcia ha forzato l’ingresso del campo nomadi, preludio a un violento scontro a fuoco.

A bordo, madre e figlio, con un piano che ancora deve essere chiarito completamente.

La dinamica suggerisce un’azione premeditata, un’escalation di tensione che ha sfociato in un bagno di sangue.

L’iniziativa violenta, a quanto pare, è stata scatenata dalle due donne, che hanno aperto il fuoco contro alcune persone presenti nel campo.

La risposta non si è fatta attendere: un uomo, in una reazione difensiva, ha risposto al fuoco, colpendo Dolores Dori con tre proiettili.

La successiva gestione del ferimento è altrettanto drammatica.

Il marito della vittima, che si trovava distante con un’altra autovettura, si è precipitato sul luogo e ha trasportato la moglie all’ospedale di Desenzano, abbandonandola di fronte al pronto soccorso.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione e un intervento chirurgico d’urgenza, Dolores Dori è deceduta.

L’elemento video, cruciale per le indagini, documenta la sequenza degli eventi, offrendo agli inquirenti una prova tangibile della dinamica e permettendo di ricostruire con maggiore precisione le responsabilità di ciascuno.

Le motivazioni alla base di un gesto tanto violento restano al momento un mistero, oggetto di un’approfondita indagine che mira a svelare le complesse relazioni interpersonali e i conflitti che hanno portato a questa tragica conclusione.

Il fermo di madre e figlio rappresenta un passo fondamentale per far luce sulla vicenda e assicurare alla giustizia i responsabili di questo drammatico episodio.