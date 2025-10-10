Venditti, Riesame di Brescia: udienza chiave per l’ex procuratore

L’udienza fissata per il 14 ottobre al Tribunale del Riesame di Brescia rappresenta un momento cruciale nel complesso iter giudiziario che coinvolge l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti.

Il ricorso presentato dal suo difensore, l’avvocato Domenico Aiello, mira a contestare il provvedimento di perquisizione e sequestro disposto in precedenza, un atto che ha segnato una svolta nell’inchiesta che lo vede indagato per corruzione in atti giudiziari.

Il fulcro dell’indagine riguarda presunti favoritismi concessi da Venditti a Andrea Sempio, figura centrale in una vicenda giudiziaria che risale al 2017: l’allora indagine per l’omicidio di Chiara Poggi.

Sebbene l’inchiesta per omicidio fosse stata successivamente archiviata, le recenti accuse di corruzione in atti giudiziari riaprono interrogativi significativi sul ruolo e sulle azioni di Venditti in quel periodo.

L’irruzione delle forze dell’ordine, in particolare dei Carabinieri del Gruppo Gdf e sotto la direzione dei magistrati bresciani, il 26 settembre scorso, ha avuto un impatto considerevole.

Le perquisizioni si sono estese non solo all’abitazione dell’ex magistrato, ormai in pensione, ma anche alle residenze dei genitori e degli zii di Andrea Sempio.

Questo ampliamento dell’azione investigativa suggerisce una volontà di ricostruire con precisione i contorni di una rete di relazioni potenzialmente compromettenti.

La linea difensiva adottata dall’avvocato Aiello si concentra sulla mancanza di “gravi indizi” a sostegno delle accuse mosse a Venditti.

Questo argomento solleva una questione fondamentale: qual è il livello di probabilità richiesto per giustificare un’azione così incisiva come una perquisizione e un sequestro? La valutazione di questa soglia da parte del Tribunale del Riesame sarà determinante per stabilire se il provvedimento originario fosse proporzionato e legittimo.

Al di là della specifica vicenda giudiziaria, l’inchiesta ripropone interrogativi più ampi sulla trasparenza e sull’integrità del sistema giudiziario.

La corruzione in atti giudiziari, se confermata, mina alla base il principio di imparzialità e erode la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

La complessità della vicenda, che intreccia dinamiche investigative, questioni di diritto penale e considerazioni etiche, rende l’udienza del 14 ottobre un momento di particolare importanza per il futuro del procedimento e per la percezione dell’operato della magistratura.

La decisione del Riesame potrà ridefinire i confini del dibattito pubblico e influenzare le future strategie investigative in casi simili.