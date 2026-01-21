Como chocca la Lazio: capitolazione all’Olimpico, crisi biancoceleste

All’Olimpico, la Lazio subisce un’inattesa capitolazione di fronte a un Como che si presenta come una compagine capace di imporsi con convinzione e intelligenza tattica.
La partita, fin dalle prime battute, si configura come un monito per i biancocelesti, con Baturina che, al secondo minuto, scuote l’impianto capitolino con un gol che segna l’inizio di una narrazione a senso unico.
Il Como non si limita a capitalizzare l’iniziale vulnerabilità laziale, ma dimostra di avere un disegno di gioco chiaro e ben strutturato.
La rete di Nico Paz al 24′, frutto di una manovra offensiva efficace, evidenzia le difficoltà della difesa laziale nell’arginare le avanzate ospiti, sancendo una fase di predominio inequivocabile.
La partita si fa ancora più complessa per la Lazio quando, al 35′, Paz si presenta sul dischetto del rigore.
Provedel, con un intervento felino, respinge il tiro, ma il talento argentino, classe 2004, si rivela immediatamente capace di trasformare la frustrazione in carburante, siglando una splendida rete da fuori area appena quattro minuti nel secondo tempo.
Un gol che testimonia non solo la sua abilità tecnica, ma anche una maturità emotiva inaspettata per un giocatore così giovane.
La vittoria del Como, ottenuta con un gioco solido e propositivo, proietta la squadra di Fabregas al secondo posto in classifica, a distanza di soli due punti dalla Juventus.
Un risultato significativo che conferma l’ambizione del Como e la sua capacità di competere ad alti livelli.
Per la Lazio, invece, questo risultato rappresenta un duro colpo, un campanello d’allarme che suona sinistro in vista delle prossime sfide.
Le ambizioni europee, altrimenti legittime, si allontanano pericolosamente, alimentando interrogativi e preoccupazioni per il futuro immediato.
La partita, oltre al risultato sportivo, lascia un’amara sensazione di inadeguatezza e di una crisi profonda che rischia di compromettere l’intero progetto.