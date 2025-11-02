Como-Napoli: Fabregas, soddisfatto e orgoglioso dei suoi giovani

La pareggio ottenuto al Maradona contro un Napoli di spessore, pur non esaltando in termini di risultato, ha lasciato in Cesc Fabregas un senso di compiuta soddisfazione, mitigata dalla consapevolezza di un dovere compiuto.

“C’è sempre un livello di aspettativa quando si affrontano avversari di questo calibro,” ha commentato il tecnico del Como, “e una vittoria sarebbe stata la conferma di un percorso ancora più solido.

“L’analisi di Fabregas va oltre il mero tabellone.

Il Como ha mostrato una capacità di pressing che, a suo dire, raramente si è vista nell’interpretazione tattica posta in essere dal Napoli.

Un’osservazione significativa, che sottolinea la cura dei dettagli e l’impegno strategico profusi dallo staff tecnico e dalla squadra.

La presenza di numerosi elementi di vent’anni in campo, sottolinea Fabregas, non è un dettaglio trascurabile, un segnale di continuità e di investimento sul futuro.

L’attenzione mediatica si è inevitabilmente concentrata sulle cifre investite in sede di mercato, ma Fabregas preferisce evidenziare il valore aggiunto dei suoi ragazzi.

Jesus Rodriguez, con la sua giovane traiettoria da professionista, incarna l’esempio di un talento emergente capace di integrarsi rapidamente in un contesto competitivo.

Questo, per il tecnico, rappresenta una fonte di orgoglio e una conferma del suo approccio al calcio.

“Mi emozionano,” ha ammesso, “questa è la direzione che vogliamo perseguire.

”La crescita del Como, secondo Fabregas, è un processo continuo, costellato di alti e bassi, intrinseci alla giovinezza dei suoi interpreti.

