Como, scontri tra tifosi: 53 denunciati, due arrestati

Un’escalation di violenza ha scosso Como in seguito all’incontro tra Bologna e Como, lasciando dietro di sé un bilancio di 53 tifosi bolognesi denunciati per rissa aggravata e due arrestati, preludio a una serie di provvedimenti restrittivi.

L’incidente, che ha trasformato il centro cittadino in teatro di scontri, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza negli eventi sportivi e sulla gestione del fenomeno degli ultras.

L’episodio è nato da un’iniziativa premeditata: un gruppo di ultras bolognesi, caratterizzati dall’utilizzo di armi da percussione come aste e cinghie, e dall’occultamento del volto, è riuscito a bloccare un pullman trasportante un contingente di tifosi, composto da 70 persone, tra cui un numero preoccupante di minorenni (10) e donne (4).

L’azione mirava a provocare un confronto diretto con la tifoseria avversaria, un’escalation che è stata interrotta, seppur con difficoltà, dall’intervento delle forze dell’ordine.

La dinamica sottende una strategia di destabilizzazione, volta a creare un clima di tensione e paura, ben oltre il semplice tifo.

Gli arrestati, un uomo di 34 anni con precedenti penali e un giovane di 25 anni residente a Ferrara, quest’ultimo con un pregresso Daspo da espiare, incarnano un problema strutturale: la reiterazione di comportamenti violenti e la mancata deterrenza dei provvedimenti amministrativi.

Il Daspo, misura di prevenzione e contrasto alla violenza negli eventi sportivi, sembra rivelarsi insufficiente a fronte di una cultura dell’illegalità radicata in alcune frangenti del tifo organizzato.

La recidiva del giovane ferrarese, in particolare, pone l’accento sulla necessità di un approccio più rigoroso nella valutazione dei rischi e nell’applicazione delle sanzioni.

La presenza di minorenni all’interno del gruppo dei tifosi bolognesi, e la loro successiva riconsegna ai genitori, giunti appositamente da Bologna, amplifica le responsabilità di chi ha organizzato e partecipato a questa iniziativa.

L’infiltrazione di minori in contesti di rischio, laddove la violenza è un elemento quasi predefinito, costituisce un grave elemento di criticità, che impone una riflessione più ampia sul ruolo della famiglia, delle società sportive e delle istituzioni educative.

La Questura di Como ha annunciato la predisposizione di provvedimenti Daspo personalizzati, commisurati alla gravità dei reati commessi e ai precedenti dei singoli individui.

Tuttavia, l’efficacia di tali misure dipende non solo dalla loro severità, ma anche dalla capacità di monitorare costantemente i soggetti a rischio e di intervenire preventivamente per scongiurare nuove violenze.

L’incidente di Como si inserisce in un contesto più ampio di problematiche legate al fenomeno degli ultras, caratterizzato da dinamiche complesse e spesso difficili da contrastare.

Il recupero di un approccio basato sulla prevenzione, sull’educazione al rispetto delle regole e sulla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti appare imprescindibile per arginare un fenomeno che mina la sicurezza e l’immagine del calcio italiano.

La questione non si limita alla mera repressione, ma richiede un impegno collettivo per promuovere una cultura sportiva sana e inclusiva.