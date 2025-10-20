Como Shock: Interrotta l’Imbattibilità della Juventus

Il Como ha spezzato l’imbattibilità bianconera, infliggendo alla Juventus la prima sconfitta in campionato in un incontro dall’inatteso significato, valido per l’anticipo della settima giornata.

Un risultato con poche, ma decisive, implicazioni tattiche e psicologiche, che ha visto la squadra lombarda imporsi con una superiorità manifesta, dettata da una gestione pragmatica del match e da una brillantezza individuale che ha smorzato le certezze della formazione ospite.

Il match si è aperto con un Como aggressivo, capace di imporre il proprio gioco fin dalle prime battute.

La rete iniziale, siglata al quarto minuto, non è stata una mera casualità, ma il prodotto di una transizione veloce e precisa, orchestrata da Nico Paz, il giovane talento argentino che ha dimostrato di possedere visione di gioco e abilità nel fornire assist di pregio.

La sua pennellata magistrale ha permesso a Kempf di inserirsi con tempismo perfetto e concludere a rete inabissabile, scardinando la difesa juventina.

La Juventus, apparso disorganizzata e priva di mordente, ha faticato a reagire, incapace di imporre il proprio gioco e di trovare spazi nella solida cortina difensiva del Como.

Il tentativo di recuperare terreno si è scontrato con una squadra avversaria tatticamente ben disposta e motivata a difendere il vantaggio.

Il secondo tempo ha confermato le dinamiche del primo, con il Como che ha controllato il ritmo del gioco e ha sfruttato al meglio le ripartenze.

La rete del definitivo 2-0, siglata a dieci minuti dalla fine, ha sancito la resa bianconera, con Nico Paz che, questa volta, si è trasformato in protagonista assoluto, siglando un gol di pregevole fattura dopo un’azione personale che ha lasciato Cambiaso sulla linea di metà campo.

La sua progressione, caratterizzata da un controllo palla impeccabile e da un dribbling fulmineo, ha evidenziato una maturità tecnica e una consapevolezza tattica che tradiscono la sua giovane età.

La sconfitta, seppur inaspettata, solleva interrogativi sulla tenuta mentale e sulla capacità di adattamento della Juventus, che si scontra con una realtà calcistica sempre più competitiva e dinamica.

Il Como, al contrario, conferma di essere una squadra solida e ben organizzata, in grado di esprimere un calcio propositivo e di competere con successo anche contro avversari di livello superiore.

L’inattesa vittoria, oltre a regalare tre punti fondamentali, rappresenta un segnale forte per l’intero campionato, dimostrando che la Juventus non è invincibile e che ogni squadra può ambire a risultati importanti.