Eli-Stam: Soccorso in Elisoccorso per Maternità a Rischio in Lombardia

Eli-Stam: Un Modello Innovativo per la Salute Materno-Infantile in LombardiaLa Regione Lombardia ha recentemente presentato i risultati preliminari del progetto Eli-Stam (Elisoccorso per il Trasporto Assistito Materno), un’iniziativa pionieristica volta a ottimizzare l’assistenza specialistica per donne in gravidanza e nel periodo post-parto nelle aree montane e geograficamente isolate della regione.

Il servizio, frutto di una sinergia operativa tra l’Asst di Lecco e l’Asst Valtellina e Alto Lario, rappresenta un esempio concreto di come l’integrazione tra risorse sanitarie e tecnologie avanzate possa migliorare significativamente l’accesso a cure salvavita.

Durante una conferenza stampa presso l’Asst di Lecco, l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, affiancato dai Direttori Generali delle Asst coinvolte e dal referente medico infermieristico della base elisoccorso di Como, ha illustrato i risultati delle prime tre missioni, ciascuna delle quali ha permesso di intervenire in situazioni cliniche critiche.

Le prime tre missioni hanno coinvolto pazienti provenienti da Sondalo, in condizioni che richiedevano un trasferimento immediato verso l’Ospedale ‘Manzoni’ di Lecco, un centro di riferimento dotato di Unità di Medicina Materno-Fetale e Terapia Intensiva Neonatale.

In particolare, la prima paziente, alla trentunesima settimana di gestazione, presentava una grave minaccia di parto prematuro.

La seconda, in condizioni meteorologiche avverse e durante una notte di nevicata, era alla ventinovesima settimana e mostrava segni di contrazioni premature, prontamente gestite grazie all’intervento tempestivo.

La terza paziente, alla stessa ventinovesima settimana, necessitava di cure urgenti per un’emorragia ante partum e un’anomalia di placentazione, e attualmente è sotto stretta sorveglianza presso l’Unità di Medicina Materno-Fetale di Lecco.

Il progetto Eli-Stam è promosso da Areu in collaborazione con la Regione Lombardia e il Comitato Percorso Nascita regionale, e si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare l’assistenza materno-infantile sul territorio.

Il modello organizzativo si basa su un sistema di “spoke and hub”, in cui le strutture ospedaliere di Sondrio, Sondalo e la Casa della Sanità di Livigno fungono da punti di raccolta per le pazienti, mentre l’Ospedale ‘Manzoni’ di Lecco rappresenta il centro di riferimento per l’assistenza specialistica.

L’utilizzo dell’elisoccorso riduce significativamente i tempi di trasporto rispetto ai mezzi di soccorso tradizionali, permettendo di garantire la presenza a bordo di un’équipe medica altamente qualificata, integrata da un’ostetrica dell’Asst di Lecco, per assicurare una continuità assistenziale ottimale durante il trasferimento.

Un team di 24 ostetriche, accuratamente selezionate e formate specificamente per questo progetto, sono costantemente disponibili per rispondere prontamente alle emergenze.

Il coordinamento operativo del servizio è affidato ad Areu, che, attraverso Soreu, attiva l’elisoccorso sulla base di una valutazione clinica condivisa tra i medici delle strutture spoke e del centro hub, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare e collaborativo.

L’iniziativa, come sottolineato da Bertolaso, incarna un modello di eccellenza per la sanità territoriale lombarda, dimostrando l’impegno della Regione nel garantire standard assistenziali elevati in tutte le aree, con particolare attenzione alle zone montane e più difficili da raggiungere, contribuendo a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e a migliorare gli esiti di salute per madri e neonati.

L’esperienza Eli-Stam si prefigge di diventare un modello replicabile in altre regioni e aree geograficamente complesse, a testimonianza dell’innovazione e della resilienza del sistema sanitario lombardo.