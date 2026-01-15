Fullkrug out, Leao in forma: Allegri guarda alla Roma

L’assenza di Fullkrug, afflitto da una lesione digitale che potrebbe comprometterne la disponibilità anche per l’impegno successivo contro la Roma, e l’impiego di Pavlovic, attualmente in vantaggio nella classifica punti, sono le principali novità emerse dalla conferenza stampa del tecnico rossonero Massimiliano Allegri.

Buone notizie, al contrario, per Rafael Leao, che si presenta in perfetta forma fisica in vista della partita contro il Como.

Il Milan, navigando a pieno titolo nella battaglia per le zone alte della classifica, si ritrova a dover digerire due recenti pareggi che, pur non inficiando l’ambizione, hanno lasciato un retrogusto di insoddisfazione.

Allegri, consapevole delle dinamiche che caratterizzano un campionato di vertice, introduce una riflessione sulla ciclicità delle prestazioni, evitando però l’etichetta di “flessione” per descrivere un momento di relativo rallentamento.

Piuttosto, sottolinea l’importanza di affrontare tali fasi con un approccio pragmatico ed equilibrato, preservando la lucidità tattica e la resilienza mentale.

“Non è la partita di Como a decidere il campionato,” afferma Allegri, esortando i suoi giocatori a mantenere la calma e a evitare pressioni eccessive.

La squadra, consapevole della propria forza, deve interpretare ogni partita come un’opportunità per confermare il proprio valore e consolidare la propria posizione in classifica.

La competizione per i primi quattro posti è inevitabile, una naturale conseguenza di un campionato di alto livello, e l’esclusione di alcune squadre dalla zona Champions è un evento prevedibile.

L’augurio del tecnico è che, al termine della stagione, ad essere fuori restino gli avversari, non il Milan. Un messaggio di fiducia e determinazione, volto a galvanizzare la squadra in vista di una sfida che, pur apparentemente “facile”, nasconde insidie e richiede il massimo dell’impegno.

La partita contro il Como rappresenta quindi un banco di prova importante per dimostrare la capacità del Milan di gestire la pressione e di mantenere alta la propria competitività.