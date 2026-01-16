Incendio al dormitorio per senzatetto a Como: tre feriti

Emergenza notturna nel dormitorio per senzatetto di Como: tre feriti in un incendio all’ex comando provinciale dei carabinieriUn incendio divampato nella notte all’interno della struttura ricavata nell’ex comando provinciale dei carabinieri di Como, adibita a dormitorio per persone senza fissa dimora, ha causato l’intossicazione di tre ospiti e mobilitato i soccorsi.

L’incendio, scoppiato in via Borgovico intorno all’una e trenta, ha immediatamente generato una densa coltre di fumo che ha costretto i vigili del fuoco a intervenire prontamente.

L’intervento dei pompieri è stato cruciale per l’evacuazione di tutti e quaranta gli ospiti presenti nella struttura.

Tra questi, tre sono risultati colpiti da intossicazione: due con lievi conseguenze e un terzo, trasportato in ospedale in codice giallo, necessita di cure più approfondite.

Dopo le operazioni di spegnimento e bonifica, che hanno interessato il terzo e il quarto piano dell’edificio, gli ospiti sono stati autorizzati a rientrare.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine volta a determinare le cause del rogo, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità e prevenire il ripetersi di simili emergenze in un contesto delicato come quello dell’assistenza ai senzatetto.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture dedicate all’accoglienza di persone vulnerabili e sull’importanza di protocolli di prevenzione incendi adeguati.