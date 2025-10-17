Lombardia Protagonista: Rilancio del Distretto Tessile Comasco

Il tour istituzionale “Lombardia Protagonista.

Qui Puoi”, un’iniziativa strategica promossa dalla Regione Lombardia sotto la guida del Presidente Attilio Fontana e dell’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha recentemente focalizzato la sua attenzione sul Distretto del Tessile nel cuore del Comasco.

L’evento, tenutosi presso Villa Gallia, ha visto la partecipazione di un ampio spettro di attori chiave: imprenditori, rappresentanti di enti locali, associazioni di categoria e, a testimonianza della visione a 360 gradi della Regione, l’Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi.

L’incontro ha rappresentato un’occasione cruciale per delineare una nuova stagione di collaborazione e crescita per il settore tessile lombardo, un comparto di inestimabile valore storico, culturale ed economico.

Il Presidente Fontana ha sottolineato l’impegno della Regione a fungere da catalizzatore, un partner attivo a disposizione di imprese, stakeholder e amministrazioni locali, per co-creare percorsi condivisi.

Questi percorsi mirano a preservare e rafforzare l’identità economica dei territori, un obiettivo perseguibile attraverso un approccio basato sulla “filiera allargata”, che considera l’interconnessione tra le diverse componenti del sistema produttivo.

Parallelamente all’erogazione di bandi e misure di sostegno agli investimenti aziendali, la Regione Lombardia si propone di attivare strategie specifiche, su misura, per rispondere alle esigenze uniche di ciascun ecosistema territoriale.

Nel caso del tessile, l’attenzione è focalizzata sull’accompagnamento verso un modello di sviluppo sostenibile e tecnologicamente avanzato, capace di valorizzare la consolidata esperienza del Comasco, fucina di innovazione e tradizione.

L’introduzione delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS) ha rappresentato un elemento centrale dell’incontro.

Questa iniziativa sperimentale, ispirata al modello MIND (Milano Innovation District), mira a creare ambienti virtuosi, stimolando la collaborazione tra ricerca, impresa e territorio.

Le ZIS rappresentano un nuovo paradigma per l’azione pubblica, abbandonando approcci uniformi a favore di risposte personalizzate, calibrate sulla velocità e le complessità del contesto economico contemporaneo.

L’Assessore Guidesi ha ribadito la necessità di un’azione flessibile e reattiva, capace di interpretare e anticipare le rapide trasformazioni del mercato globale.

Questa visione si traduce in un impegno a fornire strumenti e competenze mirate, che consentano alle imprese tessili di affrontare le sfide del futuro con fiducia e competitività.

L’Assessore Fermi ha enfatizzato il ruolo centrale di Como e del suo distretto come motore trainante dell’economia regionale.

La ricchezza del patrimonio produttivo e manifatturiero locale, unita a un potenziale ancora in gran parte inespresso, offre opportunità concrete di sviluppo e crescita.

La sfida è quella di coniugare la tutela delle radici storiche con l’apertura all’innovazione, creando un ambiente favorevole all’emergere di nuove idee e nuovi modelli di business.

L’impegno della Regione è quello di sostenere questo percorso, affiancando le imprese e i territori con risorse e competenze, per garantire un futuro prospero e sostenibile per il tessile lombardo.