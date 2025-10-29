Mariano Comense: Un Modello di Sostenibilità in Continua Evoluzione

Mariano Comense: Un Modello di Sostenibilità in Evoluzione ContinuaMariano Comense si distingue come un esempio virtuoso di amministrazione proiettata verso il futuro, consolidando il proprio impegno per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La recente pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2025, validato dalla Rete dei Comuni Sostenibili, ne conferma l’efficacia, evidenziando progressi significativi in diverse aree cruciali per la qualità della vita dei cittadini e la salvaguardia del territorio.

Il comune si posiziona con un’eccellente performance, raggiungendo il 90% di indicatori quantitativi che denotano un andamento positivo o stabile nell’arco temporale più recente (ultimi 3-5 anni).

Questo dato, che si attesta al 77% considerando l’ultimo anno, riflette un impegno costante e una capacità di adattamento alle sfide emergenti.

L’analisi degli indicatori qualitativi rivela un tasso di positività in crescita, attestandosi al 60,9%, a testimonianza di una riflessione più approfondita e di azioni mirate.

L’impegno per la sostenibilità si manifesta attraverso una serie di interventi concreti e diversificati.

Tra i dati quantitativi più significativi spiccano l’espansione degli orti urbani, che promuovono l’agricoltura locale e la consapevolezza alimentare, e l’avanzamento verso la parità di genere nelle intitolazioni toponomastiche, un segno tangibile di un’amministrazione attenta all’equità sociale.

La digitalizzazione dei servizi comunali e l’ampliamento della comunicazione attraverso i social media migliorano l’accessibilità e la trasparenza dell’amministrazione.

L’adozione rigorosa dei Criteri Ambientali Minimi negli acquisti comunali e l’incremento della raccolta differenziata testimoniano un approccio responsabile nella gestione delle risorse.

La crescente diffusione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, l’aumento del verde urbano pro capite e il potenziamento della sicurezza cittadina attraverso la videosorveglianza e l’organico della polizia locale completano questo quadro di sviluppo sostenibile.

Le azioni qualitative, altrettanto rilevanti, si concentrano sul benessere sociale ed economico della comunità.

Il mantenimento a zero dell’addizionale comunale IRPEF per i redditi più bassi rappresenta un sostegno concreto alle fasce più deboli.

Le campagne di sensibilizzazione nelle scuole, incentrate sull’educazione alimentare e la lotta allo spreco alimentare, formano cittadini consapevoli e responsabili.

L’efficienza amministrativa si traduce nel pagamento delle fatture con un’anticipo significativo sulla scadenza, liberando risorse per investimenti strategici.

L’approvazione di piani fondamentali come il Piano Transizione al Digitale, il Piano per la Mobilità Sostenibile e il Piano di Protezione Civile, unitamente alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, dimostrano una visione a lungo termine e un impegno per l’innovazione.

La presenza di parchi accessibili e l’inserimento della previsione zero consumo di suolo nel piano urbanistico, un pilastro fondamentale per la tutela del territorio, consolidano ulteriormente il ruolo di Mariano Comense come modello di sostenibilità e di pianificazione lungimirante.