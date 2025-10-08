Milan-Como in Australia: una scommessa per il calcio italiano

L’iniziativa di portare la sfida Milan-Como in Australia, concretizzatasi con l’approvazione dell’UEFA, si configura come una manovra strategica con implicazioni che vanno ben oltre la mera convenienza economica, come sottolinea il Ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Questa decisione, collocata a Perth, rappresenta un’opportunità inedita per ampliare l’esposizione globale del calcio italiano, un pilastro dello sport mondiale che necessita di un’accelerazione significativa nel processo di internazionalizzazione.

La disparità tra i ricavi generati dal panorama calcistico mondiale e quelli provenienti dall’Italia rivela una lacuna significativa, un divario che questa iniziativa mira a colmare, sfruttando una finestra temporale unica, quasi anomala.

Non si tratta di un’operazione standard, ma di una risposta a un’esigenza impellente, un’occasione potenzialmente irripetibile nei consueti canali di sviluppo.

L’aspetto cruciale rimane, tuttavia, il rapporto con i tifosi.

La decisione di trasferire la partita in un contesto geografico così distante implica un sacrificio, una distanza emotiva che può generare comprensibile amarezza.

Il Ministro Abodi riconosce questa difficoltà, esprimendo la speranza che i sostenitori del Milan e del Como comprendano le motivazioni alla base di questa scelta, ponendola nel contesto di un più ampio progetto di crescita e visibilità per il calcio italiano.

L’operazione non deve essere vista come un mero trasferimento di un evento sportivo, ma come un investimento nel futuro del calcio italiano, un esperimento che potrebbe aprire nuove prospettive di sviluppo commerciale e di fidelizzazione del pubblico internazionale.

Il successo dell’iniziativa si misurerà non solo in termini economici, ma anche nella capacità di generare un impatto positivo sull’immagine del calcio italiano a livello globale e di rafforzare il legame con i tifosi, anche quelli più lontani.

È un banco di prova per nuove strategie di promozione e un test di resilienza del tifo italiano, chiamato a interpretare questa scelta come parte di un disegno più ampio volto a proiettare il calcio italiano verso nuovi orizzonti.