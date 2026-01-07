Pisa-Como: ko pesante, 3-0 e crisi toscana

Il Pisa cede in casa contro il Como, subendo una sconfitta per 3-0 in una partita cruciale della diciottesima giornata di Serie A.

Un risultato che accresce le difficoltà per la squadra toscana, mentre il Como festeggia una vittoria importante, carica di significato per il proprio percorso.

L’andamento del match ha visto un Pisa incapace di imporre il proprio gioco, mai veramente pericoloso nell’area di rigore avversaria.

La difesa, apparsa fragile e disorganizzata, ha permesso al Como di creare diverse opportunità, sfruttate al meglio dagli attaccanti ospiti.

La partita si è sbloccata solo al 68′ con il gol di Perrone, un guizzo improvviso che ha spezzato l’equilibrio e demoralizzato il Pisa.

La rete ha esposto le lacune tattiche e la scarsa lucidità dei giocatori toscani, incapaci di reagire con decisione.

Douvikas, l’attaccante greco del Como, si è rivelato il protagonista indiscusso del match.

Dopo aver segnato al 76′, ha poi fissato il risultato definitivo al 96′ trasformando un calcio di rigore, siglando così una doppietta che ha consegnato tre punti vitali alla sua squadra.

La sua prestazione ha messo in risalto la maggiore solidità e l’efficacia del reparto offensivo del Como, in netto contrasto con le difficoltà incontrate dal Pisa.

La sconfitta non è solo un risultato numerico, ma rappresenta un campanello d’allarme per il Pisa.

La prestazione insufficiente in tutti i reparti, la mancanza di reazione dopo lo svantaggio e la scarsa capacità di creare occasioni da gol sollevano interrogativi sulla tenuta della squadra e sulla necessità di rivedere alcune scelte tattiche e di formazione.

Il Como, al contrario, dimostra di avere le carte in regola per affrontare una stagione impegnativa, confermando il proprio potenziale e la capacità di ottenere risultati importanti anche in trasferta.

Il rigore finale, trasformato da Douvikas, suggella una vittoria meritata, lasciando il Pisa a riflettere sulle proprie responsabilità e sulle sfide che attendono il club nei prossimi impegni.

La partita, oltre al risultato, ha evidenziato un divario di condizione fisica e mentale tra le due squadre, ponendo l’accento sulle aree di miglioramento per il Pisa e confermando la crescita del Como.