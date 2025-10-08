The Youth Club: Teatro e Giovani, una Riscossa Culturale

Un Nuovo Palcoscenico per il Futuro: The Youth Club e la Riscossa Culturale delle Nuove GenerazioniFondazione Cariplo lancia un’iniziativa ambiziosa, The Youth Club, un progetto di rete che ambisce a riplasmare il ruolo del teatro nel panorama culturale lombardo e novarese, con un focus specifico sull’inclusione giovanile e la lotta contro le disuguaglianze educative.

L’investimento di 2,5 milioni di euro non è semplicemente un finanziamento, ma un atto di fiducia nel potere trasformativo delle arti performative per lo sviluppo personale e sociale di giovani tra i 15 e i 30 anni.

The Youth Club si configura come un ecosistema culturale, una vera e propria “casa” del teatro per le nuove generazioni, dove l’accesso non è un privilegio, ma un diritto.

L’obiettivo non si limita all’offerta di spettacoli, ma alla creazione di opportunità di partecipazione attiva: laboratori creativi, incontri con artisti, processi di scoperta del dietro le quinte, percorsi di formazione professionale legati al mondo dello spettacolo.

Si tratta di creare un circolo virtuoso che alimenti la passione, stimoli la creatività e offra prospettive di crescita personale e professionale.

La rete, composta da dieci istituzioni teatrali di spiccata rilevanza storica e culturale – Associazione Centro Teatrale Bresciano, Teatro Sociale di Como-Aslico, Fondazione del Teatro Grande di Brescia, Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano, Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona, Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara, Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Fondazione Teatro Fraschini di Pavia, Teatro dell’Elfo Impresa Sociale e Teatro Franco Parenti Impresa Sociale di Milano – rappresenta un patrimonio artistico e umano di inestimabile valore.

Questa collaborazione sinergica mira a condividere esperienze, competenze e risorse, ampliando l’offerta formativa e spettacolare e raggiungendo un pubblico sempre più ampio e diversificato.

La fotografia attuale del panorama culturale italiano rivela un dato allarmante: una significativa fetta di giovani e bambini non sperimenta il teatro al di fuori dell’ambito scolastico, se non in occasioni sporadiche.

Questa lacuna è sintomatica di un problema più ampio, quello della povertà educativa, che limita le opportunità di crescita culturale e personale.

The Youth Club si pone come risposta concreta a questa emergenza, mirando a riconnettere il teatro con le giovani generazioni e a rendere l’arte performativa uno strumento di emancipazione e di cambiamento sociale.

Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, sottolinea con forza l’importanza di questa iniziativa, riconoscendo il ruolo fondamentale del teatro come motore di sviluppo culturale e come spazio di incontro e di dialogo tra le diverse comunità.

L’ambizione di The Youth Club non è solo quella di creare un nuovo pubblico, ma di formare cittadini consapevoli, capaci di interpretare la realtà che li circonda e di partecipare attivamente alla vita culturale del territorio.

L’iniziativa si propone di trasformare un luogo di spettacolo in un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva e di crescita culturale per le nuove generazioni.