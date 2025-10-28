Tragedia a Fenegrò: Morto anziano, coinvolto il portiere dell’Inter

La comunità di Fenegrò, in provincia di Como, è stata scossa da un tragico incidente che ha visto coinvolto Josep Martínez, secondo portiere della squadra di calcio dell’Inter, in un impatto mortale con un uomo di 81 anni.

L’evento, verificatosi intorno alle ore 9:30 di questa mattina, ha lasciato sgombero un velo di dolore e interrogativi attorno alle dinamiche dell’accaduto.

L’anziano, in sella a una carrozzina elettrica a quattro ruote, stava percorrendo la provinciale 32 quando, secondo le prime indicazioni emerse dalle indagini preliminari condotte dai Carabinieri, avrebbe improvvisamente modificato la traiettoria, invadendo la carreggiata.

In quel preciso istante, l’auto guidata dal calciatore stava procedendo lungo la strada.

L’impatto è stato fatale per l’uomo, che ha perso la vita sul luogo dell’incidente.

La dinamica precisa che ha portato all’inversione di rotta della carrozzina e le condizioni che hanno reso possibile l’involontaria invasione di strada rimangono al centro dell’indagine in corso.

Si stanno esaminando diversi fattori, tra cui la visibilità, le condizioni del manto stradale e la potenziale presenza di ostacoli o circostanze impreviste che abbiano contribuito all’evento.

L’incidente solleva, al di là della tragica perdita di una vita, una riflessione più ampia sulla vulnerabilità degli utenti deboli della strada, in particolare anziani con mobilità ridotta e dipendenti da ausili come le carrozzine elettriche.

La sicurezza stradale, la progettazione di infrastrutture adatte a garantire la convivenza tra diversi tipi di veicoli e la necessità di una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli utenti della strada, compresi i pedoni e i conducenti, si configurano come temi cruciali da affrontare.

L’Inter, tramite una nota ufficiale, ha espresso profondo cordoglio per la perdita e ha comunicato la piena collaborazione con le autorità nell’ambito delle indagini.

Josep Martínez, sconvolto dall’accaduto, sta prestando la massima assistenza alle forze dell’ordine.

L’evento ha generato una forte commozione nella cittadinanza, che si stringe attorno alla famiglia della vittima e alla comunità di Fenegrò, in un momento di profondo lutto.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione ogni dettaglio dell’accaduto e chiarire eventuali responsabilità.