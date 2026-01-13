Tragedia a Figino Serenza: uomo muore schiacciato da un albero.

Il silenzio di Figino Serenza, piccolo comune nel cuore del Comasco, si è spezzato questa sera a causa di una tragica vicenda.

Un uomo di settant’anni, figura presumibilmente radicata nella comunità locale, ha perso la vita mentre si dedicava ad attività di manutenzione arborea in una zona boschiva.

L’evento, verificatosi intorno alle ore diciotto, ha coinvolto la caduta di un esemplare vegetale, le cui dimensioni e il peso hanno inferto traumi fatali all’uomo.

La dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ma l’ipotesi più accreditata è che l’uomo, impegnato nel taglio o nella potatura, sia stato sorpreso dalla caduta improvvisa della pianta.

L’area in cui si trovava l’uomo, tipica della conformazione del territorio comasco, è caratterizzata da una fitta vegetazione, spesso costituita da alberi di notevoli dimensioni, che rendono l’intervento di manutenzione particolarmente rischioso e richiedono competenze specifiche e l’utilizzo di attrezzature adeguate.

L’allarme è stato lanciato immediatamente, attivando un complesso intervento di soccorso che ha visto impegnati l’elisoccorso, per la rapidità di accesso alla zona impervia, e i vigili del fuoco, esperti nella gestione di situazioni complesse che coinvolgono elementi naturali.

La loro prontezza è fondamentale per garantire la sicurezza delle operazioni e per cercare di portare in salvo eventuali altre persone coinvolte, sebbene al momento non vi siano notizie di altri feriti.

Questo tragico episodio riapre un dibattito cruciale sulla sicurezza nei lavori forestali e sull’importanza di una formazione specifica per chi si occupa di manutenzione del verde.

La gestione del patrimonio arboreo, soprattutto in aree montane e collinari come il territorio comasco, richiede una profonda conoscenza delle caratteristiche degli alberi, delle tecniche di taglio sicure e della valutazione dei rischi.

Spesso, l’esperienza e la familiarità con il territorio non sono sufficienti a compensare la mancanza di una formazione adeguata e di una valutazione accurata dei pericoli.

La perdita di una vita umana rappresenta una ferita profonda per la comunità locale, che ora si interroga sulle cause dell’accaduto e sulle misure da adottare per prevenire simili tragedie in futuro.

L’evento sottolinea la necessità di rafforzare i controlli sulla sicurezza nei cantieri forestali, di promuovere la formazione professionale degli addetti e di sensibilizzare tutti gli operatori del settore sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente.

La memoria dell’uomo venuto a mancare sarà un monito costante per garantire un futuro più sicuro per tutti coloro che lavorano a contatto con la natura.