Cagliari-Cremona: Sfida cruciale per la salvezza e orgoglio sardo

Il girone di andata si conclude con un confronto cruciale allo Zini: Cagliari in trasferta a Cremona, un appuntamento che assume un significato ben più ampio di un semplice incontro di campionato.

L’obiettivo primario rimane la salvezza, incarnata dalla media di un punto a partita, un traguardo già di per sé impegnativo.

Tuttavia, l’ambizione sarde va oltre: infliggere una sconfitta alla Cremonese, rivale diretta nella lotta per la permanenza in Serie A, e accorciare le distanze in classifica, agganciandosi ai grigiorossi a ventuno punti.

La partita si presenta come un banco di prova per la resilienza del Cagliari, provato dalla recente sconfitta interna contro il Milan e privato del supporto di una porzione significativa dei propri tifosi.

Il ricorso al TAR contro la limitazione della vendita dei biglietti ai soli abbonati è stato respinto, relegando la presenza sarda allo Zini a un contingente di soli duecento fedeli, una perdita considerevole rispetto al potenziale afflusso.

L’organico di Pisacane deve fare i conti con diverse assenze pesanti, dettate da infortuni prolungati: Belotti, Felici, Folorunsho e Deiola rimangono ai box.

Una nota positiva è il recupero di Zè Pedro, un rinforzo importante per una difesa che, paradossalmente, si trova a dover gestire un’abbondanza di interpreti.

La scelta del modulo difensivo, a tre o a quattro, rappresenta una delle prime sfide tattiche per l’allenatore.

L’esclusione, momentanea, di Zè Pedro apre un ventaglio di opzioni: Mina, Luperto, Rodriguez e Obert si contendono i posti, ciascuno con caratteristiche e peculiarità uniche.

Luperto, in particolare, è avvolto da un alone di incertezza.

L’interesse della Cremonese per il difensore sardo solleva interrogativi sulla sua permanenza fino alla chiusura del mercato, creando una situazione delicata.

Qualora la sua cessione si concretizzasse, il Cagliari si troverebbe costretto a una caccia al difensore sostitutivo in un mese notoriamente difficile per i trasferimenti.

A centrocampo, la situazione è di emergenza, con Mazzitelli, Prati e Adopo virtualmente confermati titolari.

In avanti, Kilicsoy è destinato a iniziare la partita per la quarta volta consecutiva, ma l’attacco sardo presenta una varietà di soluzioni.

Borrelli è un’alternativa di peso, mentre Gaetano ed Esposito, ali veloci e abili nel creare spazi, si contendono una maglia.

L’alternanza tra i due, Napoli e Inter, aveva infarcito le ultime partite.

L’azione saliente della scorsa partita, il gol di Kilicsoy a Torino, un’abile finta tra le linee difensive, ha ricevuto il plauso unanime dei tifosi, attestandosi come il momento più apprezzato sui canali social ufficiali della Lega Serie A, un piccolo segno di speranza e di riscatto per una squadra che lotta con orgoglio e determinazione.