Festa del Torrone Cremona 2025: Musica, Tradizione e Olimpiadi

La Festa del Torrone di Cremona 2025 si configura come un’esperienza multisensoriale che celebra un patrimonio culturale e gastronomico secolare, intrecciandolo con l’armonia della musica e proiettandosi verso gli eventi internazionali del 2026.

Presentata ufficialmente a Milano, l’edizione in programma dall’8 al 16 novembre si pone come un ponte tra tradizione, innovazione e visione futura, con il sostegno di istituzioni chiave come Regione Lombardia, la Provincia di Cremona, la Camera di Commercio e la Fondazione Cariplo, affiancate dal Comune di Cremona.

L’omaggio alla liuteria cremonese, custode di una nobile arte che ha plasmato la storia della musica a livello globale, costituisce il fulcro tematico dell’edizione.

Questa scelta non è casuale, ma risponde alla volontà di esaltare l’identità unica di Cremona, città dove il suono del violino e il profumo del torrone si fondono in un connubio inimitabile.

Il presidente Attilio Fontana ha sottolineato come la festa rappresenti un’autentica espressione del tessuto sociale cremonese, un’occasione per riscoprire le proprie radici e celebrare la propria comunità.

Stefano Pelliciardi, responsabile SGP Grandi Eventi e curatore della manifestazione, ha delineato un programma ambizioso, “oversize”, volto a elevare ulteriormente il livello dell’evento.

La festa non è solo una celebrazione del torrone, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta del territorio, della sua storia e delle sue eccellenze.

Un percorso che si snoda attraverso concerti, eventi pop, rievocazioni storiche e degustazioni enogastronomiche.

Il prestigioso Torrone d’Oro, riconoscimento che premia l’eccellenza artistica e musicale, sarà conferito a Mina, un’icona indiscussa della musica italiana, legata profondamente al territorio cremonese.

Un tributo a un’artista che ha saputo incarnare lo spirito innovativo e la classe senza tempo della città.

Parallelamente, il premio per l’eccellenza culinaria sarà assegnato a Daniele Persegani, chef di fama internazionale che rappresenta l’apice della tradizione gastronomica italiana.

Un elemento distintivo della festa è la sua capacità di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

L’iniziativa del “Treno del Torrone”, un collegamento diretto tra Milano e Cremona, è pensata per agevolare l’accesso all’evento e favorire la scoperta del territorio.

In linea con l’impegno di Cremona verso eventi di rilevanza nazionale e internazionale, la Festa del Torrone si fa portavoce dell’entusiasmo e dell’attesa per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’azienda dolciaria Rivoltini realizzerà un’installazione artistica inedita, un omaggio ai cinque cerchi olimpici reinterpretati in torrone, simbolo di unione, spirito sportivo e valorizzazione del territorio.

La Festa del Torrone, dunque, si conferma un evento capace di unire generazioni, culture e passioni, proiettando Cremona nel cuore del dibattito culturale e sportivo nazionale.