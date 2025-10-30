Incendio al casello autostradale di Brescia Sud: fiamme e fumo impazziti.

Un inferno di fiamme ha inghiottito il casello autostradale di Brescia Sud, un nodo cruciale dell’A21, arteria vitale che connette Torino al cuore della Lombardia.

L’evento, di proporzioni significative, ha generato una grave emergenza che coinvolge diverse realtà operative e ha impattato pesantemente sulla viabilità.

Le prime indagini, seppur in una fase preliminare, suggeriscono un possibile innesco accidentale.

Sembra che il focolaio sia sorto in prossimità di un veicolo pesante, un camion destinato al trasporto di pneumatici usati, materiale altamente infiammabile e che, in caso di combustione, produce fumi tossici e densi.

L’accumulo di tali pneumatici, spesso presenti in quantità considerevoli in attesa di smaltimento, costituisce un rischio intrinseco in aree di sosta autostradali, evidenziando una potenziale vulnerabilità strutturale e gestionale.

La rapida propagazione del rogo è stata amplificata da fattori ambientali quali la direzione del vento e la presenza di materiali combustibili nell’area del casello.

La colonna di fumo nero, imponente e persistente, si è elevata per centinaia di metri, visibile a decine di chilometri di distanza, segnalando l’emergenza anche a livello regionale e generando preoccupazione nella popolazione.

Un ingente dispiegamento di risorse è stato immediatamente attivato.

Squadre di Vigili del fuoco provenienti da Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo sull’Oglio, supportate da personale specializzato, stanno combattendo attivamente le fiamme, affrontando condizioni operative complesse e rischi per l’incolumità.

Il 118 è presente per garantire assistenza medica e monitorare la qualità dell’aria, prevenendo potenziali intossicazioni.

Al momento, fortunatamente, non si registrano feriti o vittime, ma la situazione rimane sotto stretto controllo e ulteriori controlli sanitari sono in corso per valutare eventuali effetti a lungo termine sulla salute dei soccorritori e dei residenti.

L’autostrada A21 è stata immediatamente interrotta in entrambe le direzioni, creando un severo impatto sulla circolazione stradale e generando lunghe code e disagi per migliaia di viaggiatori.

La chiusura è necessaria per consentire alle squadre di emergenza di operare in sicurezza e per effettuare una valutazione approfondita dei danni strutturali al casello, prima di poter avviare le operazioni di ripristino.

La durata dell’interruzione, e quindi la riapertura della tratta autostradale, dipenderà dall’evoluzione delle operazioni di spegnimento e dalla complessità dei lavori di messa in sicurezza e riparazione.

L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree di sosta autostradali e sull’importanza di protocolli di prevenzione incendi più rigorosi, soprattutto in relazione alla gestione di materiali potenzialmente pericolosi come i pneumatici fuori uso.