La Fiamma Olimpica in Lombardia: un Viaggio di Pace e Inclusione

La Fiamma Olimpica, simbolo di pace, competizione e idealismo, prosegue il suo epico percorso attraverso il cuore della Lombardia.

La tappa odierna, la 41esima di un itinerario ricco di significato, si snoda da Cremona a Brescia, attraversando un paesaggio lombardo intriso di storia e cultura.

Il percorso, che tocca Crema, Sarnico/Paratico e Iseo, culmina questa sera in una vibrante celebrazione cittadina in Piazza della Vittoria, un momento di festa condivisa.

Questo viaggio, presentato da Coca-Cola, partner ufficiale, non è solo un trasferimento fisico di una fiaccola, ma un vero e proprio ponte tra l’Italia e i valori fondamentali dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

La scelta dei tedofori, figure emblematiche che incarnano lo spirito olimpico, riflette questa volontà di rappresentare la diversità e l’eccellenza del nostro Paese.

Tra questi, spiccano le figure di Simone Pedersoli e Mattia Stanga, due personalità digitali che, attraverso la loro autenticità e il loro talento, hanno saputo conquistare un vasto pubblico.

Simone Pedersoli, influencer e testimone attivo nella comunità, condivide la sua esperienza con l’atrofia muscolare spinale con un approccio che disarma pregiudizi e celebra la resilienza.

La sua capacità di trasformare le sfide personali in messaggi di speranza e positività lo rende un modello ispiratore, dimostrando che la disabilità non definisce, ma arricchisce l’individuo.

Pedersoli, attraverso i social media, ha creato una piattaforma per promuovere l’inclusione e abbattere le barriere, offrendo una prospettiva unica sulla vita e sulla società.

Al suo fianco, Mattia Stanga, con la sua comicità genuina e i suoi sketch virali, incarna la creatività e l’energia giovanile.

La sua popolarità sui social media testimonia la sua capacità di connettersi con un pubblico ampio e diversificato, proponendo un intrattenimento positivo e stimolante.

Il suo forte legame con le sue radici bresciane sottolinea l’importanza della cultura e delle tradizioni locali, valori che si integrano perfettamente con i principi olimpici di universalità e rispetto.

Il Viaggio della Fiamma si configura quindi come un’occasione irripetibile per celebrare l’identità nazionale e promuovere i valori olimpici di inclusione, impegno e ispirazione, estendendo la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione di un evento sportivo di portata mondiale.

Come sottolinea Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, l’obiettivo è creare un’esperienza coinvolgente che vada oltre la semplice attesa dei Giochi, trasformandola in un momento di condivisione e di orgoglio collettivo.

Attraverso questi incontri con il territorio e la scelta di figure rappresentative, Coca-Cola intende contribuire a rendere i Giochi di Milano Cortina 2026 un evento veramente “di tutti”.