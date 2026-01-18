Locali sotto inchiesta: sospesi Moma e Juliette

Nel solco di un’ondata di controlli intensificati, scaturita dall’eco della tragedia di Crans Montana e guidata dalle direttive del Questore Carlo Ambra, la Polizia di Cremona e il Commissariato di Crema hanno attivato un’operazione mirata a salvaguardare la sicurezza in locali pubblici e luoghi di spettacolo della provincia.

L’intervento, che ha coinvolto diverse strutture ricreative, ha portato alla sospensione temporanea della licenza per il Moma Club di Crema e la discoteca Juliette di Cremona, rivelando un quadro preoccupante di inottemperanze e potenziali rischi per l’incolumità pubblica.

L’incidente che ha preceduto i controlli, un principio di incendio innescato da fontane pirotecniche impropriamente utilizzate, ha fornito un monito drammatico sulla necessità di una rigorosa applicazione delle normative antincendio.

L’episodio, che ha rischiato di propagarsi, ha evidenziato carenze strutturali e procedurali che hanno spinto le autorità a rafforzare la vigilanza.

L’indagine, estesa a diverse strutture, ha svelato un panorama di violazioni che vanno oltre la mera inosservanza delle norme antincendio, suggerendo una più ampia problematica legata alla gestione della sicurezza e alla prevenzione della criminalità.

I due locali, Moma e Juliette, risultano essere terreno fertile per episodi di natura illecita, con segnalazioni di attività violente sia all’interno che nelle aree circostanti, in aggiunta alle irregolarità relative alla somministrazione di alcolici a minori.

L’analisi approfondita del Moma Club ha rilevato la presenza di minorenni durante una serata esclusivamente riservata ai maggiorenni, una grave violazione che compromette la responsabilità sociale dei gestori.

Parallelamente, la mancata verifica dell’età al momento della somministrazione di bevande alcoliche costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione, sottolineando una potenziale negligenza nei confronti della tutela della salute dei giovani.

L’oscuramento di due uscite di sicurezza mediante tendaggi rappresenta una barriera critica in caso di emergenza, ostacolando vie di fuga essenziali.

Il Juliette, dal canto suo, si è dimostrato carente in molteplici aspetti della sicurezza.

L’assenza di cartelli identificativi sugli estintori, la documentazione incompleta relativa all’omologazione dei divanetti in termini di resistenza al fuoco e l’ostruzione parziale delle uscite di emergenza, a causa di materiale ammassato, creano una situazione di pericolo per gli avventori.

Queste irregolarità non sono semplici mancanze burocratiche, ma riflettono una potenziale compromissione della capacità di risposta in caso di incendio o altra emergenza.

L’azione delle autorità non si limita alla sanzione amministrativa.

L’episodio sottolinea l’importanza di un approccio proattivo nella gestione della sicurezza dei locali pubblici, che preveda controlli periodici, formazione del personale e sensibilizzazione dei gestori.

La tragedia di Crans Montana ha lasciato un’eredità amara, ma può anche rappresentare un’opportunità per rafforzare la cultura della sicurezza e garantire che i luoghi di intrattenimento siano spazi sicuri e responsabili per tutti.