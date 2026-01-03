Lupi aggrediscono vitellina: tragedia in Cremonese, cresce la paura

In un contesto agricolo alle porte di Cremona, a Persico Dosimo, un tragico evento ha scosso la comunità rurale: una vitellina, appena nata e dal peso di circa quaranta chilogrammi, è caduta vittima di un attacco di lupi.

L’episodio, che evidenzia una crescente e preoccupante prossimità tra fauna selvatica e attività zootecnica, ha lasciato un segno profondo nell’azienda agricola di proprietà di Elisabetta Quaini, presidente di Frisitali.

L’aggressività del branco è stata immediata e brutale.

La giovane vitellina è stata inizialmente attaccata all’interno del recinto, per poi essere trascinata fuori, in un inseguimento che ha concluso con la sua morte nei campi circostanti, dove la carcassa è stata scoperta.

La scena, descritta come raccapricciante, testimonia la ferocia dell’attacco e la superiorità numerica dei predatori.

L’analisi delle tracce lasciate sul terreno, impronte di diverse dimensioni, suggerisce la presenza di un branco eterogeneo, composto da esemplari di età e stazza differenti.

Questo dato, cruciale per la comprensione della dinamica dell’aggressione, conferma l’ipotesi di un attacco di gruppo, fenomeno che aumenta esponenzialmente la probabilità di successo per i lupi.

La presenza di esemplari più piccoli potrebbe indicare la partecipazione di giovani lupi, in una fase di apprendimento e sviluppo delle proprie capacità di caccia, guidati da adulti più esperti.

L’intervento tempestivo della Polizia Provinciale, allertata dall’imprenditrice Quaini, ha permesso di effettuare i rilievi necessari e di avviare un monitoraggio continuo della zona.

Il vice comandante Paolo Trentarossi ha confermato la natura lupina dell’attacco, escludendo altre possibili cause.

L’accertamento della responsabilità di un branco di lupi, piuttosto che di un singolo esemplare, sottolinea la complessità della situazione e la necessità di adottare strategie di prevenzione mirate.

Per documentare l’attività del branco e ottenere ulteriori informazioni sui suoi movimenti e abitudini, sono state installate fototrappole in punti strategici dell’area.

Questi strumenti, capaci di registrare immagini e video in assenza di sorveglianza umana, permetteranno di raccogliere dati preziosi per la comprensione del comportamento dei lupi e per la valutazione dell’efficacia delle misure di controllo.

L’incidente solleva interrogativi complessi e delicati riguardo alla coesistenza tra attività zootecnica e presenza di fauna selvatica in un territorio sempre più antropizzato.

La crescente pressione demografica, la frammentazione degli habitat naturali e i cambiamenti climatici stanno contribuendo a modificare gli equilibri ecologici, favorendo l’aumento della popolazione di lupi e la loro vicinanza ai centri abitati e alle aree agricole.

La gestione di questo conflitto, che coinvolge interessi economici, ambientali e sociali, richiede un approccio integrato, basato sulla conoscenza scientifica, il dialogo costruttivo e la ricerca di soluzioni sostenibili, che garantiscano la sicurezza delle persone e la tutela della biodiversità.