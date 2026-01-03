Nuovo Consiglio Cattolici: Studenti e Figure di Rilievo al Comando

L’Università Cattolica del Sacro Cuore inaugura un nuovo ciclo amministrativo, delineando un Consiglio di Amministrazione che riflette un’evoluzione significativa nella sua governance.

La nomina, che coprirà un quadriennio, segna un momento di transizione, caratterizzato dall’ingresso, per la prima volta, di una figura eletta direttamente dalla comunità studentesca, Andrea Rovati, a testimonianza di un crescente impegno verso la partecipazione attiva degli studenti nelle decisioni che plasmano il futuro dell’Ateneo.

A guidare questo nuovo organo strategico rimane la Rettore Elena Beccalli, figura centrale nella conduzione dell’istituzione e garante della continuità delle politiche educative e di ricerca.

Il Consiglio, composto da una pluralità di esponenti provenienti da diversi ambiti professionali e istituzionali, è stato designato dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore che ne preserva l’identità e ne orienta la missione.

Tra i nuovi membri si distinguono figure di spicco nel panorama culturale e imprenditoriale italiano.

Francesca Bazoli, Presidente di Brescia Musei e Editrice Morcelliana, porta con sé un’esperienza consolidata nel settore culturale e editoriale, mentre Matteo Giuseppe Cabassi, Amministratore Delegato di Brioschi Sviluppo Immobiliare, aggiunge competenza nel settore finanziario e immobiliare.

Carlo Cimbri, Presidente di Unipol Assicurazioni, e Carlo Maria Gallucci Calabrese, Vicerettore della Universitat Ramon Llull di Barcellona, contribuiscono con una visione internazionale e un’expertise in ambito assicurativo e accademico.

Sergio Gatti, Direttore Generale di Federcasse, Giacomo Renato Ghisani, Direttore del Segretariato per le partecipazioni e per gli affari giuridici e gestionali della Diocesi di Cremona, Giorgio Gobbi, Direttore della sede di Milano di Banca d’Italia, Victor Massiah, Presidente della Fondazione Accademia Teatro alla Scala, Salvatore Nastasi, Presidente della Siae e della Fondazione Cinema per Roma, e Nando Pagnoncelli, Presidente di Ipsos Italia, arricchiscono ulteriormente il Consiglio con competenze diversificate e un ampio network di relazioni.

Un elemento distintivo del nuovo Consiglio è l’inclusione di voci accademiche, rappresentate dalle docenti Monica Amadini (Pedagogia generale, sede di Brescia), Ivana Pais (Sociologia economica, sede di Milano), e Ketty Peris (Dermatologia, sede di Roma), le quali apporteranno una prospettiva interna all’Ateneo, basata sulla ricerca e l’esperienza didattica.

La composizione del Consiglio di Amministrazione riflette anche la struttura e le responsabilità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la presenza di figure chiave designate dalla Santa Sede (Monsignor Angelo Vincenzo Zani), dall’Azione Cattolica Italiana (Giuseppe Notarstefano), dal Governo (Massimo Rubechi) e con l’imminente designazione del rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana.

Questo mosaico di competenze e rappresentanze sottolinea l’importanza dell’Ateneo non solo come istituzione di istruzione superiore, ma anche come punto di riferimento per la cultura, la società e la Chiesa.

L’ingresso di un rappresentante studentesco sottolinea un rinnovato impegno verso un dialogo più aperto e partecipativo, con l’obiettivo di costruire un futuro ancora più ricco di opportunità per la comunità universitaria.