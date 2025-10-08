The Youth Club: Teatro e Cultura per i Giovani in Lombardia

Si apre un nuovo capitolo per la cultura lombarda e novarese con la genesi di The Youth Club, un’iniziativa pionieristica promossa da Fondazione Cariplo che riunisce dieci istituzioni teatrali di prestigio.

Questo progetto ambizioso si configura come una risposta concreta alla crescente preoccupazione per la disparità di accesso alle esperienze culturali e per le criticità legate alla povertà educativa che affliggono le giovani generazioni.

Con un investimento di 2,5 milioni di euro, The Youth Club aspira a ridefinire il ruolo del teatro, trasformandolo da luogo di fruizione occasionale a fulcro vitale dell’identità culturale e dello sviluppo personale per i giovani fino ai trent’anni.

L’obiettivo non è semplicemente offrire spettacoli, ma costruire una comunità, un punto di riferimento stabile capace di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, offrendo opportunità di apprendimento, scoperta e partecipazione attiva.

L’iniziativa mira a superare le barriere – economiche, geografiche e sociali – che spesso limitano l’accesso al teatro, garantendo una fruizione più ampia e inclusiva.

Le istituzioni coinvolte, accuratamente selezionate per la loro eccellenza e rilevanza culturale, rappresentano un panorama diversificato della scena teatrale e musicale territoriale.

Si tratta dell’Associazione Centro Teatrale Bresciano, del Teatro Sociale di Como-Aslico, della Fondazione del Teatro Grande di Brescia, della Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano, della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona, della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara, della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, della Fondazione Teatro Fraschini di Pavia, del Teatro dell’Elfo Impresa Sociale e del Teatro Franco Parenti Impresa Sociale, entrambi con sede a Milano.

La scarsa frequentazione del teatro da parte dei giovani, spesso confinata a sporadiche occasioni legate all’ambiente scolastico, è un sintomo emblematico di un problema più ampio: la povertà educativa, che si manifesta nella deprivazione di opportunità formative e culturali.

The Youth Club si pone l’obiettivo di invertire questa tendenza, promuovendo una cultura partecipativa che coinvolga attivamente i giovani, non solo come spettatori, ma anche come creatori e protagonisti.

Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, sottolinea l’importanza strategica di questa iniziativa, evidenziando come il teatro, quando accessibile e rilevante per i giovani, possa rappresentare un potente strumento di crescita personale, di sviluppo del pensiero critico e di rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità.

L’ambizione di The Youth Club è quella di creare un ecosistema culturale che nutra la creatività, stimoli l’immaginazione e offra ai giovani gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro.