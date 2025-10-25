Coppa dei Bravi: Vela, Campioni e Beneficenza nel Golfo di Lecco

Il Golfo di Lecco si appresta ad accogliere un evento di prestigio e solidarietà: l’Interlaghi Coppa dei Bravi – Trofeo Kong di vela, in programma il 1° e il 2 novembre.

Questa edizione, che si preannuncia particolarmente ricca di spunti agonistici e di significato sociale, vedrà confrontarsi dodici equipaggi guidati da timonieri di fama internazionale, pilastri del mondo velico che si radunano per un fine settimana all’insegna della competizione e della beneficenza.

I protagonisti della sfida, che si svolgerà con imbarcazioni della classe RS21, includono nomi di grande risonanza: Torben Grael, leggendario velista brasiliano e figura carismatica nel panorama mondiale, Lorenzo Bressani, Mattia Cesana, Tommaso Chieffi, Federico Colaninno, Flavio Favini, Guido Gallinaro, Maria Vittoria Marchesini, Roberto Spata, Alessandro Castelli, Paola Amar e Pierluigi Puthod.

La presenza di atleti di tale calibro eleva il livello dell’evento e contribuisce a creare un’atmosfera di grande interesse e attesa.

La Coppa dei Bravi, con radici che affondano nel 1981, rappresenta un’istituzione nel panorama delle competizioni veliche lombarde.

Quest’anno, l’evento assume un significato ancora più profondo, poiché le quote di iscrizione saranno interamente devolute a Projeto Grael, la fondazione ideata dallo stesso Torben Grael.

Da quasi trent’anni, Projeto Grael ha offerto opportunità di crescita e di sviluppo a quasi ventimila bambini brasiliani, dimostrando un impegno concreto verso la responsabilità sociale e l’inclusione.

Il programma dettagliato offre un mix di momenti agonistici e iniziative collaterali.

Venerdì 31 ottobre, alle ore 19:00, presso la Canottieri Lecco, si terrà l’estrazione degli equipaggi, seguita da un briefing dedicato agli skipper.

La serata proseguirà con un evento pubblico ad ingresso libero, organizzato in collaborazione con il Panathlon Club Lecco, che vedrà la partecipazione di Torben Grael, di alcuni velisti di Luna Rossa e una suggestiva esposizione fotografica di Carlo Borlenghi, incentrata sulla celebre Coppa America.

Questo momento di condivisione offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire la storia e le passioni legate al mondo della vela.

I match-race prenderanno il via sabato 1 novembre alle ore 8:00 e proseguiranno avanti per l’intera giornata.

Domenica 2 novembre la sfida riprenderà sempre a partire dalle ore 8:00, culminando nel pomeriggio con la cerimonia di premiazione e la chiusura ufficiale dell’evento.

La competizione promette di essere avvincente, con equipaggi di altissimo livello che si contenderanno la vittoria in un contesto suggestivo come il Golfo di Lecco, un palcoscenico naturale di straordinaria bellezza.

L’Interlaghi Coppa dei Bravi – Trofeo Kong si conferma così un evento di eccellenza, capace di coniugare passione per la vela, spirito competitivo e un nobile intento benefico.