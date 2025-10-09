Lombardia: 15,5 milioni per trasporti, Olimpiadi e futuro sostenibile.

La Lombardia progetta un’evoluzione strutturale e operativa del suo sistema di trasporti, con un investimento di 15,5 milioni di euro, per rispondere alle esigenze delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano e Cortina, ma con uno sguardo rivolto a un futuro di mobilità sostenibile e accessibile per tutti i cittadini.

L’annuncio, ufficializzato a Sondrio al termine del Tavolo tecnico dedicato, rivela un piano che mira a superare le criticità infrastrutturali esistenti, soprattutto in aree come la Valtellina, e a trasformare le sfide poste dall’evento sportivo in un’opportunità di modernizzazione e miglioramento duraturo.

L’approccio adottato dalla Regione non si limita a una semplice risposta all’evento olimpico.

Si tratta di un intervento strategico che intende rafforzare la resilienza e l’efficienza del sistema trasportistico lombardo, capace di affrontare le richieste di un numero elevato di viaggiatori durante le Olimpiadi e, contemporaneamente, di offrire servizi di qualità superiore nel lungo termine.

Questo implica una revisione profonda delle infrastrutture, un potenziamento delle risorse umane e tecnologiche e un ripensamento delle modalità di gestione e coordinamento tra i diversi attori coinvolti.

Il piano prevede, in particolare, un potenziamento significativo dei collegamenti ferroviari.

Si punta a ottimizzare le tratte tra l’aeroporto di Malpensa e Milano Centrale, cruciale per l’accoglienza dei visitatori internazionali, e a migliorare la connessione tra Milano Centrale e Tirano, punto nevralgico per l’accesso alla Valtellina e alle aree montane.

La temporanea sostituzione dei treni locali tra Lecco e Sondrio con autobus, seppur con l’obiettivo di minimizzare i disagi, evidenzia la necessità di affrontare con urgenza il nodo delle infrastrutture ferroviarie in quella specifica area, segnalando una riflessione più ampia sull’adeguatezza della rete esistente.

Per le Paralimpiadi, l’attenzione si concentra sull’ottimizzazione del trasporto pubblico all’interno di Milano, estendendo gli orari e la frequenza di metro, autobus e tram per garantire l’accessibilità agli impianti sportivi e alle aree di interesse.

Questo intervento non è solo una risposta alle specifiche esigenze dei partecipanti alle Paralimpiadi, ma anche un segnale di impegno verso una mobilità inclusiva e universale.

Il successo di questo ambizioso progetto dipende da una collaborazione sinergica e coordinata tra Regione, Prefetture di Milano e Sondrio, Fondazione Milano-Cortina, le aziende di trasporto pubblico (Trenord, FNM Group) e i gestori dell’infrastruttura ferroviaria (RFI).

La presenza di figure chiave come l’amministratore delegato di Trenord, l’amministratore delegato di FNM Group, il responsabile sviluppo infrastruttura di RFI e i rappresentanti delle Prefetture testimonia l’importanza attribuita a questa partnership strategica.

In definitiva, l’iniziativa non si presenta solo come un investimento per le Olimpiadi, ma come un’opportunità per ridefinire il modello di mobilità lombarda, promuovendo una rete più efficiente, sostenibile e inclusiva, capace di rispondere alle sfide del futuro e di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Si tratta di un atto di programmazione che punta a lasciare in eredità un sistema di trasporti più moderno e resiliente, un patrimonio per le generazioni future.