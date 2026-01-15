Movida a Milano, chiusa un locale: l’ombra di Crans-Montana.

A Milano, l’ombra della strage di Crans-Montana ha accelerato un’indagine serrata sulle dinamiche della movida notturna, innescando un’azione di controllo che ha portato alla prima chiusura di un locale commerciale per gravi irregolarità.

Il provvedimento, emesso a seguito di accertamenti svolti dalla Polizia Locale, ha interessato un discobar situato in via Lecco, una zona strategica per la vita notturna milanese, divenuta tristemente simbolo di un modello di intrattenimento a rischio.

Le prime segnalazioni, risalenti a settembre 2024, avevano destato l’attenzione delle autorità, scatenando un’indagine approfondita che ha coinvolto anche i Carabinieri.

L’ispezione ha rivelato una situazione preoccupante: un centinaio di giovani stipati in un ambiente angusto, un sotterraneo che fungeva sia da pista da ballo che da unica via di fuga, una stretta scala a chiocciola che configurava una flagrante violazione delle norme sulla sicurezza.

L’Annamaria, l’organo preposto alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, aveva già espresso riserve fin dal 2024.

Queste osservazioni si sono concretizzate in successivi provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica e in un’ingiunzione comunale a metà del 2025, sollecitando il rispetto delle normative e la messa in sicurezza del locale.

La tragica ricorrenza di Crans-Montana, con le sue pesanti implicazioni sulla gestione della sicurezza nei luoghi di intrattenimento, non sembrava aver scosso la consapevolezza del titolare del locale.

Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, il 7 gennaio 2026 il locale era ancora attivo, con la musica che risuonava e i giovani che ballavano.

Il verbale di accertamento sottolinea con particolare severità la “perdurante indifferenza” del proprietario nei confronti delle attività repressive, evidenziando una chiara volontà di eludere i controlli e di mettere a repentaglio la sicurezza dei frequentatori.

Questa vicenda solleva interrogativi urgenti sulla responsabilità dei gestori dei locali, sull’efficacia dei controlli e sulla necessità di un cambio di paradigma nella gestione della movida, con un’attenzione primaria alla sicurezza e al rispetto delle normative.

L’episodio si configura come un campanello d’allarme, richiamando l’importanza di una cultura della prevenzione e della responsabilità collettiva, affinché simili tragedie non si ripetano.

L’azione amministrativa, pur necessaria, deve essere accompagnata da una riflessione più ampia sul ruolo delle istituzioni, dei gestori e dei frequentatori, per garantire una vita notturna sicura e responsabile.