Fiera Milano e Confcommercio: sinergia per il futuro di Milano

L’incontro tra Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, e Marco Barbieri, Segretario Generale di Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza, segna un passo significativo verso una visione integrata che intende riplasmare il rapporto tra il dinamismo del sistema fieristico, la vitalità del commercio locale e la crescita del territorio lombardo.

Questa sinergia si inscrive nell’ambito del più ampio progetto “Alleanza per il Made in Italy”, un’iniziativa volta a potenziare l’immagine e la competitività del patrimonio industriale e artigianale italiano a livello globale.

Il sistema fieristico, con il suo indotto stimato in oltre otto miliardi di euro a livello nazionale e più di quattro miliardi per la Lombardia, rappresenta un motore economico di primaria importanza.

Non si tratta solamente di eventi, ma di un ecosistema complesso che coinvolge milioni di visitatori annuali – un capitale umano e professionale che, se opportunamente valorizzato, può generare un impatto esponenziale sull’intera regione.

L’integrazione di questo flusso di persone e di conoscenze con le realtà locali, le imprese, le istituzioni e i servizi offerti dal territorio, diventa quindi strategica per amplificare i benefici economici e sociali.

L’ambizione di Fondazione Fiera Milano è quella di costruire una partnership strategica con Confcommercio, andando oltre la mera collaborazione operativa.

Si tratta di un intento volto a definire Milano come un hub di eccellenza, un modello di sviluppo sostenibile che sappia coniugare successo economico, innovazione tecnologica e miglioramento della qualità della vita.

Questa visione si rafforza alla luce degli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, un evento di portata mondiale che offre un’opportunità unica per proiettare l’immagine del territorio a livello internazionale e per stimolare investimenti e sviluppo in settori chiave come il turismo, i servizi, le infrastrutture e la formazione.

La collaborazione mira a un’azione concertata per promuovere le eccellenze del capoluogo lombardo, non solo in termini di prodotto e tecnologia, ma anche in termini di ospitalità, creatività e capacità di adattamento alle sfide del futuro.

Si intende, infatti, creare un circolo virtuoso in cui le imprese, le istituzioni e gli operatori del territorio collaborino attivamente per creare valore, attrarre talenti e rafforzare la reputazione di Milano come capitale europea degli affari, della cultura e degli eventi internazionali, un polo di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità.

Il futuro di Milano si gioca anche nella capacità di tradurre la potenza del suo sistema fieristico in un vantaggio competitivo diffuso, accessibile a tutti gli attori del territorio.