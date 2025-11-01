IA: Entusiasmo e Apprensioni tra gli Imprenditori Lombardi

L’avvento dell’intelligenza artificiale (IA) sta rimodellando il panorama economico, generando sia entusiasmo che apprensione.

Una recente indagine condotta da Confcommercio Milano Lodi, Monza e Brianza, che ha coinvolto oltre mille tra imprenditori e privati, offre uno sguardo approfondito sulle percezioni e le aspettative del tessuto imprenditoriale terziario rispetto a questa rivoluzione tecnologica.

Contrariamente a scenari apocalittici che preannunciano una sostituzione massiva del lavoro umano, una netta maggioranza (59%) degli imprenditori interpellati esclude un simile esito, vedendo l’IA come uno strumento di potenziamento piuttosto che di sostituzione.

Tuttavia, questa visione ottimistica è temperata da una chi