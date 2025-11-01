Lodi

IA: Entusiasmo e Apprensioni tra gli Imprenditori Lombardi

milano
milano

L’avvento dell’intelligenza artificiale (IA) sta rimodellando il panorama economico, generando sia entusiasmo che apprensione.

Una recente indagine condotta da Confcommercio Milano Lodi, Monza e Brianza, che ha coinvolto oltre mille tra imprenditori e privati, offre uno sguardo approfondito sulle percezioni e le aspettative del tessuto imprenditoriale terziario rispetto a questa rivoluzione tecnologica.
Contrariamente a scenari apocalittici che preannunciano una sostituzione massiva del lavoro umano, una netta maggioranza (59%) degli imprenditori interpellati esclude un simile esito, vedendo l’IA come uno strumento di potenziamento piuttosto che di sostituzione.
Tuttavia, questa visione ottimistica è temperata da una chi

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap