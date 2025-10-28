Orfeo Week: Musica, Arte e Nuove Generazioni a Lodi

Orfeo Week: Un Viaggio Multidisciplinare tra Musica, Riflessione e Nuove GenerazioniDal 22 al 30 novembre, Lodi si trasforma in un crocevia culturale con la quarta edizione di Orfeo Week, un progetto ambizioso ideato e diretto dal controtenore Raffaele Pe e dal suo ensemble La Lira di Orfeo.

Più che un semplice festival, Orfeo Week si configura come un’esperienza immersiva che intreccia musica, arte, scienza e riflessioni profonde, invitando il pubblico a un dialogo aperto e stimolante.

La visione alla base di Orfeo Week, come ha sottolineato Pe durante la presentazione alla Scala, è quella di abbattere le barriere all’accesso alla cultura, in particolare per le nuove generazioni.

Il festival non si limita a offrire spettacoli, ma aspira a creare un vero e proprio laboratorio culturale in cui gli studenti non siano semplici spettatori, ma attivi protagonisti del processo creativo.

La scuola, pertanto, assume un ruolo centrale, diventando un interlocutore privilegiato, un terreno fertile per la curiosità e l’apprendimento trasformativo.

Il palinsesto di quest’anno si articola in un ricco programma di eventi che spaziano dalla musica barocca ai compositori contemporanei, dalla poesia alla scienza.

L’apertura è affidata a “Oltre le colonne d’Ercole,” un reading suggestivo che fonde la parola recitata da Valeria Solarino con le note delicate eseguite dalla pianista Gloria Campaner.

Il 23 novembre, il Giardino Armonico, guidato da Giovanni Antonini e con la partecipazione della soprano Angelica Antonini, offrirà un concerto che ripercorre un percorso musicale dal Seicento a Bela Bartok, testimoniando l’evoluzione del linguaggio compositivo.

Un momento particolarmente atteso è la prima italiana di “Ambleto”, un’opera poco nota di Francesco Gasparini, che ha riscosso grande successo al Theater an der Wien lo scorso maggio.

Questo recupero di un repertorio dimenticato si inserisce nel filone di una ricerca musicale che mira a riscoprire gemme nascoste e a restituirle al pubblico.

Il divulgatore Edoardo Prati guiderà il pubblico in un viaggio ispirato all’ “Incoronazione di Poppea” di Monteverdi, mentre Alessandro Baricco presenterà il suo nuovo libro “Breve storia eretica della musica”, offrendo una prospettiva originale e provocatoria sulla storia della musica occidentale.

In occasione della Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne, un incontro toccante tra Gino Cecchettin e Raffaele Pe e La Lira di Orfeo offrirà spazio a riflessioni e testimonianze.

Orfeo Week dedica particolare attenzione alla dimensione educativa, proponendo percorsi didattici innovativi per diverse fasce d’età.

Per i più piccoli, “Falstaff.

Burattini e burle!” trasformerà il Teatro alle Vigne in un luogo di gioco e scoperta.

L’Open Day degli strumenti offrirà la possibilità di avvicinare da vicino i segreti della musica antica, mentre laboratori esperienziali come “Deep Listening” e “La Palestra delle Emozioni” stimoleranno la sensibilità e la creatività degli adolescenti.

Un dialogo intergenerazionale tra Giovanni e Angelica Antonini offrirà un’occasione unica di confronto e scambio.

A completamento del programma, due masterclass internazionali, una dedicata al canto barocco con Fernando Opa Cordeiro e l’altra al violino barocco con Elisa Citterio, offriranno ai giovani musicisti l’opportunità di apprendere dai maestri di questa affascinante tradizione.

Orfeo Week non è solo un festival, ma un vero e proprio ecosistema culturale che nutre la passione per la musica e stimola la crescita intellettuale e emotiva di tutti i partecipanti.