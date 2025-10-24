Tassa di soggiorno a Milano: un dibattito aperto per un turismo sostenibile.

La discussione sull’opportunità di incrementare la tassa di soggiorno a Milano, sollevata in occasione del trentesimo anniversario di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, ha riacceso un dibattito complesso e cruciale per la gestione sostenibile del turismo urbano.

L’affermazione del sindaco Giuseppe Sala, pur esprimendo una cautela operativa, evidenzia una riflessione più ampia sulle responsabilità finanziarie che gravano sulla città in relazione all’afflusso turistico.

Il turismo milanese, caratterizzato da una marcata prevalenza di visitatori internazionali, genera indubbi benefici economici, ma al contempo impone alla città sfide significative.

Mantenere un livello adeguato di servizi essenziali – pulizia, ordine pubblico, sicurezza, infrastrutture viarie – richiede investimenti continui e ingenti.

La necessità di garantire un ambiente urbano vivibile e accogliente per residenti e visitatori impone una precisa ripartizione degli oneri.

L’incremento della tassa di soggiorno, proposto da alcuni, si configura come un potenziale strumento per contribuire a finanziare queste necessità, distribuendo il peso economico su coloro che, beneficiando dei servizi offerti, risiedono temporaneamente in città.

Tuttavia, una decisione di tale portata non può essere presa alla leggera.

La legge di Bilancio, attualmente in fase di definizione, fornirà un quadro più chiaro delle risorse disponibili e delle priorità di investimento.

Il dibattito non si limita alla mera questione economica.

Si tratta di interrogarsi sulla natura stessa del turismo contemporaneo e sul suo impatto sul tessuto urbano.

Un turismo eccessivamente dipendente da una tassa di soggiorno potrebbe incentivare un’immagine di città “estorsiva” o scoraggiare visitatori sensibili al rapporto qualità-prezzo.

È fondamentale, quindi, trovare un equilibrio tra la necessità di finanziare i servizi urbani e la volontà di mantenere un’offerta turistica attrattiva e sostenibile nel lungo periodo.

L’analisi deve includere anche l’impatto della tassa di soggiorno sulle diverse categorie di turisti: famiglie, studenti, professionisti.

Una tassa eccessiva potrebbe penalizzare alcune fasce di visitatori, alterando la composizione del flusso turistico e limitando la diversità delle esperienze offerte.

In definitiva, la questione della tassa di soggiorno a Milano rappresenta un nodo cruciale nel percorso verso un turismo più responsabile e condiviso, che tenga conto non solo dei benefici economici, ma anche dell’impatto sociale e ambientale sulla città e sui suoi abitanti.

La riflessione deve essere aperta, inclusiva e orientata alla ricerca di soluzioni innovative che garantiscano un futuro sostenibile per il turismo milanese.