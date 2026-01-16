Antismog in Lombardia: limitazioni al traffico e restrizioni diffuse

L’incremento dei livelli di polveri sottili, in particolare il superamento ripetuto della soglia di 50 microgrammi per metro cubo per le PM10, ha determinato l’attivazione delle misure antismog di primo livello in un’area geografica estesa che comprende le province di Monza, Como, Bergamo, Brescia e Mantova.

Questa decisione, improntata a principi di tutela della salute pubblica e di salvaguardia dell’ambiente, introduce restrizioni mirate a ridurre le emissioni inquinanti e mitigare gli impatti negativi sulla qualità dell’aria.

Le limitazioni previste dal protocollo antismog di primo livello comportano una serie di azioni concrete, con particolare attenzione al parco veicolare circolante.

È disposto, infatti, il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino alla classe Euro 4 e per quelli a benzina fino alla classe Euro 1, una misura volta a ridurre significativamente il contributo di queste vetture all’inquinamento atmosferico.

Tale divieto si applica sia ai comuni che superano i 30.000 abitanti, sia a quelli che hanno manifestato l’adesione volontaria, evidenziando una sensibilità diffusa verso la problematica.

Oltre alle restrizioni imposte al traffico, il protocollo si estende anche al settore residenziale e agricolo.

Viene sollecitata una riduzione del grado delle temperature massime negli edifici, un gesto volto a diminuire il fabbisogno energetico e, di conseguenza, le emissioni associate al riscaldamento.

Analogamente, si vieta l’utilizzo di impianti termici alimentati a biomassa legnosa con classificazione energetica inferiore a tre stelle, contribuendo a ridurre le emissioni di particolato derivanti dalla combustione.

Un ulteriore aspetto cruciale del protocollo riguarda le attività agricole, con il divieto di spandere liquami zootecnici, pratica che può contribuire in modo significativo all’inquinamento atmosferico locale.

Si estende, inoltre, il divieto di combustione all’aperto, una misura preventiva per evitare ulteriori rilasci di sostanze inquinanti nell’aria.

Tuttavia, si prevedono eccezioni specifiche per le attività tradizionali e culturalmente significative, come falò e fuochi rituali legati a rievocazioni storiche o ricorrenze popolari riconosciute ufficialmente dai comuni, preservando così il patrimonio culturale locale nel rispetto dell’ambiente.

L’attivazione di queste misure sottolinea la complessità della gestione della qualità dell’aria e la necessità di un approccio integrato che coinvolga diversi settori e attori sociali, al fine di garantire un ambiente più salubre e sostenibile per tutti.

La collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese si rivela essenziale per affrontare questa sfida ambientale di portata globale.