Capodanno al gelo: Nudo e drogato davanti ai Carabinieri

Nel gelo pungente della notte di Capodanno, un evento singolare ha sconvolto la quiete di Poggio Rusco, nel Mantovano.

Un uomo di 43 anni, cittadino marocchino in situazione di irregolarità sul territorio italiano, si è presentato davanti alla caserma dei carabinieri in uno stato di profonda vulnerabilità: completamente nudo e visibilmente alterato dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

La scena, avvenuta in prossimità di un’istituzione simbolo dell’ordine e della sicurezza, ha generato sgomento e perplessità tra i primi testimoni.

L’uomo, in evidente stato confusionale, ha abbandonato sul posto una modesta quantità di hashish e cocaina, accompagnata da alcune banconote di contante.

Un gesto che, secondo le sue stesse parole, era parte di un percorso di espiazione e liberazione dal peccato, guidato da una presunta voce divina, quella di Allah, che lo esortava ad abbandonare ogni legame con il mondo dello spaccio e le ricchezze illecite che ne derivano.

La sua nudità, nonostante la temperatura artica, non era casuale, ma, a suo dire, un ulteriore atto di penitenza, poiché anche i suoi abiti erano stati acquistati con denaro frutto di attività criminali.

La sua presenza, inizialmente inosservata, è stata segnalata ai soccorsi da passanti allertati.

Una pattuglia della stazione di Magnacavallo, coadiuvata dai carabinieri di Poggio Rusco, è intervenuta sul posto, trovando l’uomo intento a suonare invano il citofono della caserma chiusa.

Successivamente, è stato rintracciato mentre vagava disorientato per le vie del paese.

Durante l’identificazione e l’interrogatorio, l’uomo ha ripercorso il suo percorso, offrendo una narrazione complessa e disturbante che solleva interrogativi sulla sua salute mentale e sulle condizioni di vita che lo hanno condotto a un simile gesto.

I carabinieri, dopo averlo protetto dal freddo con una coperta e offerto ristoro con una bevanda calda, hanno proceduto a raccogliere la sua testimonianza e a mettere in sicurezza la zona.

L’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della caserma ha confermato la sua versione dei fatti, escludendo la possibilità di una messa in scena.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate, e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Mantova come assuntore di droghe, sanzionato per atti osceni in luogo pubblico e denunciato per il soggiorno illegale in Italia.

L’episodio, al di là delle implicazioni legali, apre un dibattito più ampio sulle condizioni di fragilità di alcuni migranti e sulla necessità di politiche di accoglienza e di supporto psicologico più efficaci.