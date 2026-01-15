A2a: Nuova Stazione di Ricarica Ultrarapida a Monza

A2a conferma il proprio impegno strategico verso la mobilità elettrica, inaugurando a Monza un’infrastruttura di ricarica all’avanguardia che segna una tappa significativa nel percorso di decarbonizzazione dei trasporti in Italia.

L’inaugurazione, a cui hanno preso parte l’amministratore delegato Renato Mazzoncini, il sindaco Paolo Pilotto e Fabio Pressi, amministratore delegato di A2a eMobility, sottolinea la visione a lungo termine dell’azienda e la sua determinazione a superare le sfide che inevitabilmente emergono in un settore in rapida evoluzione.

La scelta di Monza come sede di questa innovativa stazione di ricarica non è casuale.

Situata in un punto nodale del sistema viario, l’infrastruttura si configura come un elemento cruciale per l’interconnessione di diverse arterie autostradali, offrendo un servizio essenziale a un flusso significativo di veicoli elettrici.

Nel contesto italiano, A2a si distingue per la sua rete di circa 4.000 punti di ricarica, un contributo rilevante rispetto al totale di 70.000 presenti sul territorio nazionale.

La stazione di Monza, in particolare, introduce un nuovo standard tecnologico, grazie alla sua capacità di accumulo di 100 kWh, un valore che la posiziona all’avanguardia nel panorama italiano.

La potenza disponibile è un fattore determinante per l’efficienza e la fruibilità del servizio.

Le cinque colonnine “ultrafast” da 300 kW, con due prese ciascuna, affiancate da una colonnina “City Plug” da 14 kW, permettono la ricarica simultanea di ben 12 veicoli, ottimizzando i tempi di attesa e la fluidità del servizio.

Per rendere tangibile la potenza erogata, Mazzoncini ha paragonato la capacità di una singola presa a quella di cento appartamenti domestici, evidenziando l’impatto significativo in termini di velocità di ricarica.

L’obiettivo primario di A2a è la creazione di un “hub” di ricarica che offra un’esperienza utente simile a quella tradizionale dei distributori di carburante, eliminando i dubbi e le incertezze che ancora possono frenare l’adozione della mobilità elettrica.

Questa visione implica non solo la disponibilità di punti di ricarica sufficienti e veloci, ma anche la garanzia di un’esperienza complessivamente positiva, che incentivi l’utilizzo di veicoli elettrici e contribuisca alla transizione verso un futuro più sostenibile.

La stazione di Monza rappresenta un passo concreto in questa direzione, un investimento strategico che testimonia l’impegno di A2a nel costruire un ecosistema di mobilità elettrica efficiente, accessibile e orientato al cliente.