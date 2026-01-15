Arcore, grave incidente sul lavoro: un operaio critico

Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Arcore (Monza) nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13:25.

Due addetti, rispettivamente di 25 e 49 anni, hanno subito un violento caduta da un’altezza di circa cinque metri all’interno di un’azienda situata in via Belvedere.

L’evento, che ha immediatamente generato allarme, ha lasciato i due lavoratori con ferite di significativa entità, sollevando interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro.

La gravità della situazione è stata immediatamente evidente, soprattutto per l’uomo di 49 anni.

Trasportato d’urgenza con elisoccorso al centro di riferimento per traumi dell’ospedale Niguarda di Milano, il lavoratore versa in condizioni critiche, presentando un quadro di traumi multipli che richiedono interventi medici complessi e prolungati.

Anche il collega più giovane, di 25 anni, ha riportato lesioni rilevanti, necessitando di immediato ricovero presso il reparto di emergenza dell’ospedale San Gerardo di Monza, anch’egli raggiunto tramite elisoccorso, per garantire la massima tempestività delle cure.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato durante le operazioni di montaggio di una tenda.

La natura dei lavori, spesso che richiedono l’utilizzo di scale, piattaforme elevatrici e altre attrezzature di sollevamento, li espone intrinsecamente a rischi di caduta se non adeguatamente mitigati da procedure di sicurezza rigorose e dalla corretta applicazione delle normative vigenti.

Le autorità competenti, con il supporto dei tecnici dell’Ispettorato del Lavoro e della polizia, hanno avviato indagini approfondite per accertare la dinamica precisa dell’evento e identificare eventuali responsabilità.

L’obiettivo primario è quello di ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla caduta, esaminando attentamente le procedure di sicurezza adottate, l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati, la formazione e l’esperienza dei lavoratori coinvolti, e la corretta manutenzione delle attrezzature.

Questo tragico episodio ripropone con urgenza la questione della sicurezza sul lavoro, un tema cruciale che impone una riflessione seria e un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti: datori di lavoro, lavoratori, sindacati, istituzioni.

È fondamentale rafforzare la cultura della prevenzione, promuovere la formazione continua, garantire il rispetto delle normative, e incentivare l’adozione di soluzioni innovative che possano ridurre al minimo i rischi e proteggere la salute e l’incolumità dei lavoratori, prevenendo così che simili tragedie si ripetano.

L’evento sottolinea l’importanza di un approccio proattivo alla sicurezza, che consideri la prevenzione non come un costo aggiuntivo, ma come un investimento essenziale per il benessere sociale ed economico.