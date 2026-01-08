Aurora Livoli: Bug nel Casellario, Indagine sull’Omissione Giudiziaria

L’inquietante vicenda di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il cinquantasetteenne peruviano imputato per l’omicidio di Aurora Livoli, solleva interrogativi profondi e complessi sull’efficacia e la tempestività dei sistemi di controllo e di informazione giudiziaria.

La tragica morte della giovane Aurora, trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile alla periferia di Milano, si intreccia con una storia di violenza pregressa che, a causa di un apparente “buco” nel casellario giudiziale, non è stata adeguatamente segnalata.

L’omissione, che la Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Milano, Nora Lisa Passoni, ha identificato come altamente probabile conseguenza di un mancato aggiornamento del casellario, ha impedito la corretta percezione del rischio associato a Valdez.

L’assenza di una condanna definitiva a cinque anni di reclusione per una violenza sessuale aggravata, commessa nel 2019, ha contribuito a creare una falsa immagine di incensuratezza, offuscando un quadro di comportamenti potenzialmente pericolosi.

Questa lacuna informativa ha avuto conseguenze dirette sulla gestione del procedimento relativo a un’altra accusa di violenza sessuale aggravata, commessa a giugno dello stesso anno.

La mancanza di segnalazione della precedente condanna ha impedito l’applicazione di una misura cautelare, consentendo a Valdez di rimanere libero e a disposizione, una circostanza che, con il senno di poi, appare gravissima.

Il provvedimento con cui la GIP Passoni ha confermato il fermo di Valdez e disposto la custodia cautelare per l’aggressione a una connazionale avvenuta la sera del 28 dicembre, poche ore prima dell’incontro fatale con Aurora, non si limita a descrivere i fatti recenti, ma si sofferma con severità sulla gravità del “buco” nel casellario giudiziale.

La vicenda evidenzia un problema strutturale che va ben oltre la singola responsabilità individuale, sollevando questioni cruciali in merito alla gestione delle informazioni giudiziarie, all’interoperabilità dei database e alla necessità di procedure di aggiornamento più efficienti e rigorose.

La tragica conclusione di questa storia esige una profonda riflessione sull’importanza di un sistema di controllo giudiziario efficace, in grado di prevenire e contrastare la violenza, tutelando la sicurezza della collettività.

L’inchiesta, inevitabilmente, dovrà accertare le responsabilità a carico di chi, per negligenza o altro, ha contribuito a generare questa falla nel sistema, aprendo la strada a una spirale di violenza che ha portato alla perdita di una giovane vita.

L’episodio rappresenta un monito severo per le istituzioni e una ferita profonda per la società italiana.