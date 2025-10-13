Incendio al Monastero della Bernaga: Distrutto un gioiello di fede e storia.

Un drammatico incendio ha devastato ieri il monastero della Bernaga, situato nella frazione di Perego, parte del comune di La Valletta in provincia di Lecco.

L’antica abbazia, risalente al XVII secolo e custode di una storia religiosa profondamente radicata nel territorio, è un luogo di culto di particolare significato: proprio tra le sue mura ricevette la Prima Comunione Carlo Acutis, figura di spicco nella Chiesa contemporanea e recentemente proclamato santo.

Le fiamme, la cui origine si presume derivi da un cortocircuito all’interno di una delle celle occupate dalle ventidue monache romite ambrosiane che costituiscono la comunità monastica, si sono propagate rapidamente, alimentate forse dalla presenza di materiali combustibili e dalla struttura secolare dell’edificio.

Il momento dell’incendio ha colto le religiose, ventuno delle quali erano presenti in monastero, riunite per assistere alla preghiera del Papa, un momento di raccoglimento dedicato alla pace mondiale.

La tempestiva evacuazione ha salvato la vita alle monache, che si sono viste costrette ad abbandonare il loro luogo di vita e preghiera.

La risposta dei vigili del fuoco è stata immediata e coordinata, con squadre provenienti da Lecco, Monza Brianza (dotate di autoscale e autobotte per affrontare le difficoltà di accesso) e Como (con un’autobotte).

L’intervento si è rivelato cruciale per contenere l’incendio e prevenire un’estensione ancora più grave.

I danni materiali sono ingenti e comprendono la distruzione di parti significative della struttura monastica e la perdita di opere d’arte di pregio, testimonianze artistiche e storiche di inestimabile valore che ornavano il monastero.

Immediatamente dopo l’evacuazione, diciannove delle monache hanno trovato rifugio presso la comunità delle Piccole Apostole a Ponte Lambro, mentre altre due sono state ospitate in una struttura di accoglienza nei pressi di Erba.

La comunità locale e le istituzioni religiose si sono prontamente mobilitate per offrire sostegno e assistenza alle monache, garantendo loro un alloggio sicuro e confortevole in un momento di grande difficoltà.

L’evento solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle strutture storiche e religiose, sottolineando la necessità di misure di prevenzione e sicurezza adeguate per proteggere il patrimonio culturale e spirituale del territorio.

L’incendio della Bernaga, oltre alla perdita materiale, rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità, che si stringe attorno alle monache, esprimendo solidarietà e speranza in una rapida ricostruzione.