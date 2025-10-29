Lombardia accoglie bambini di Gaza: un ponte di cura e speranza.

La Lombardia si è posta al centro di un’emergenza umanitaria di portata significativa, accogliendo e curando un numero crescente di bambini provenienti dalla Striscia di Gaza, gravemente feriti a seguito del conflitto.

Attualmente, 25 minori, ciascuno portatore di politraumi complessi e storie di sofferenza indicibili, ricevono assistenza specialistica all’interno delle strutture ospedaliere regionali.

A loro si affiancano 69 parenti o caregiver, fondamentali per il supporto emotivo e psicologico dei piccoli pazienti.

Nei prossimi giorni, si prevede l’arrivo di ulteriori 4 bambini, accompagnati da 14 caregiver, ampliando ulteriormente la portata di questa iniziativa umanitaria.

L’azione della Regione Lombardia, così come evidenziato dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso durante la sua relazione al Consiglio regionale, è stata plasmata da una risposta immediata e strutturata.

La collaborazione tra la Regione e un network di ospedali di eccellenza, tra cui il GOM Niguarda, l’IRCCS Policlinico, il Vittore Buzzi, l’Istituto Nazionale dei Tumori, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, gli Spedali Civili di Brescia e l’IRCCS San Gerardo di Monza, ha permesso di garantire un livello di cura elevato e specializzato, spesso non disponibile nelle aree di conflitto.

Un elemento distintivo di questa operazione è rappresentato dal “Progetto Arca,” una partnership tra la Fondazione Progetto Arca e la Regione Lombardia, che va oltre l’assistenza medica.

Il progetto offre un supporto abitativo, psicologico e materiale alle famiglie che accompagnano i bambini, fornendo un ambiente sicuro e accogliente durante il percorso di cura.

Finora, grazie alla generosità di privati e aziende, sono stati raccolti 90.000 euro, permettendo l’accoglienza di 18 famiglie e 52 minori, offrendo loro non solo cure mediche, ma anche un barlume di speranza e dignità.

L’impegno della Regione, come sottolineato da Bertolaso, si è manifestato nella capacità di rispondere a richieste complesse, assumendosi la responsabilità di curare i casi più critici.

Questa scelta, pur comportando un notevole dispendio di risorse, riflette una profonda sensibilità umana e un senso di responsabilità verso i più vulnerabili.

L’assistenza offerta non si limita all’emergenza immediata, ma si proietta verso un percorso di recupero fisico e psicologico, con l’obiettivo di restituire a questi bambini la possibilità di un futuro.

La speranza è che, con il supporto continuo e la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni e cittadini, questi piccoli possano ritrovare la gioia e la serenità perdute, portando con sé un messaggio di resilienza e speranza per il loro popolo.