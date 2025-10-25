Tassa di soggiorno a Milano: tra necessità e sostenibilità turistica

La discussione sull’imposizione della tassa di soggiorno a Milano, recentemente riemersa in occasione del sessantesimo anniversario di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, rivela tensioni complesse e interrogativi cruciali per il futuro della gestione turistica della città.

Le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, pur indicando una certa apertura alla revisione della politica tributaria, sottolineano una realtà ineludibile: la sostenibilità urbana richiede risorse significative.

Il dato demografico del turismo milanese, caratterizzato da una prevalenza di visitatori internazionali, amplifica la necessità di un ripensamento.

Questi flussi, sebbene rappresentino un motore economico importante, comportano un impatto diretto e misurabile sull’infrastruttura cittadina: gestione dei rifiuti, manutenzione delle strade, sicurezza pubblica, e garanzia di un’esperienza di viaggio positiva per tutti.

La questione non si limita quindi a una mera imposizione fiscale, ma si configura come un principio di equità e responsabilità condivisa.

L’attesa della Legge di Bilancio rappresenta un momento di riflessione strategica.

Si tratta di valutare non solo le esigenze finanziarie dell’amministrazione comunale, ma anche di considerare l’impatto di eventuali aumenti sulla competitività di Milano come destinazione turistica.

Un incremento eccessivo della tassa di soggiorno potrebbe infatti scoraggiare i visitatori, penalizzando le attività commerciali e l’indotto turistico.

È fondamentale, pertanto, operare una valutazione olistica, che tenga conto non solo dell’entità della tassa, ma anche della qualità dei servizi offerti.

Un aumento della tassa di soggiorno deve essere accompagnato da un miglioramento tangibile della vivibilità urbana, con investimenti mirati a rendere Milano una città più pulita, sicura e accessibile.

In questo modo, la tassa di soggiorno non verrebbe percepita come un onere aggiuntivo, ma come un contributo alla tutela e al miglioramento del patrimonio urbano, a beneficio sia dei residenti che dei visitatori.

L’analisi del fenomeno turistico milanese deve inoltre andare oltre la mera quantificazione dei flussi.

È necessario comprendere le esigenze e le aspettative dei visitatori, sviluppando un’offerta turistica diversificata e sostenibile, che valorizzi il patrimonio culturale, artistico e gastronomico della città, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali.

In ultima analisi, la politica della tassa di soggiorno deve essere uno strumento per promuovere un turismo responsabile e consapevole, capace di generare benefici economici, sociali e ambientali per tutti.