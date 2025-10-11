Truffe informatiche: attacco a Paziente Consapevole

Un grave incidente di sicurezza informatica ha recentemente colpito “Paziente Consapevole”, una piattaforma digitale milanese concepita per facilitare la connessione tra professionisti sanitari e pazienti.

L’episodio, che solleva serie preoccupazioni sulla vulnerabilità dei sistemi di gestione dati sensibili nel settore sanitario, ha comportato l’invio di email fraudolente a centinaia di utenti, inducendoli a versare importi ingenti sotto la falsa pretesto di debiti relativi a prestazioni mediche, esami diagnostici e terapie farmacologiche.

L’indagine, condotta dalla Polizia Postale di Milano sotto la direzione del magistrato Enrico Pavone, è focalizzata sul reato di truffa e ipotizza un attacco cyberproveniente da fonti situate nell’Europa orientale.

La sofisticazione dell’operazione suggerisce una preparazione accurata e una conoscenza approfondita delle dinamiche operative della piattaforma “Paziente Consapevole” e, più in generale, del panorama della sanità digitale.

L’analisi preliminare degli investigatori ha rivelato che le email fraudolente, apparentemente originate da una società di recupero crediti inesistente con sede a Monza, sfruttano un’abile tecnica di *social engineering*.

I messaggi, abilmente confezionati per apparire autentici, richiedono ai pazienti di fornire dati personali e dettagli specifici sulla loro storia clinica, inclusi tipi di patologie, esami effettuati e farmaci assunti.

La verosimiglianza dei dettagli richiesti, perfettamente allineati con le informazioni presenti nei database della piattaforma, ha contribuito ad aumentare la credibilità della truffa e a spingere un numero significativo di utenti a fornire i dati richiesti.

Sebbene la piattaforma “Paziente Consapevole” sia stata temporaneamente spostata su un indirizzo alternativo e, apparentemente, più sicuro, la pagina che vi si accede attualmente mostra un messaggio di manutenzione, segnalando l’immediata necessità di rafforzare le misure di sicurezza e ripristinare la piena operatività del servizio.

Questo episodio evidenzia la crescente esposizione dei dati sanitari a rischi informatici e la necessità imperativa di adottare protocolli di sicurezza robusti, che includano l’implementazione di sistemi di autenticazione a due fattori, la crittografia dei dati sensibili, la formazione del personale sulla prevenzione del *phishing* e la costante monitorizzazione delle vulnerabilità del sistema.

La vicenda “Paziente Consapevole” rappresenta un campanello d’allarme per l’intero settore sanitario, sottolineando la cruciale importanza della *cybersecurity* come elemento imprescindibile per la tutela della privacy dei pazienti e la garanzia dell’integrità dei servizi offerti.

La ricostruzione completa dell’accaduto e l’identificazione dei responsabili richiederanno un’analisi forense approfondita dei sistemi compromessi e una stretta collaborazione tra le autorità investigative e gli esperti di sicurezza informatica.