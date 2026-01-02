Capodanno nero: paura e incidenti sulle strade pavesi

La vigilia del nuovo anno, tradizionalmente un momento di festa e condivisione, si è tinta di amarezza lungo le strade della provincia di Pavia, teatro di una serie di incidenti che hanno coinvolto numerosi automobilisti.

Un quadro drammatico, che solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità individuale, soprattutto in un periodo caratterizzato da un aumento del traffico e, potenzialmente, da un utilizzo meno prudente della strada.

L’episodio più grave si è verificato a Chignolo Po, dove un uomo di 39 anni, diretto al cenone di San Silvestro, ha perso il controllo del veicolo, uscendo dalla carreggiata.

Le conseguenze sono state pesanti: l’uomo è stato estratto dalle lamiere e trasportato in emergenza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove versa in condizioni critiche.

Un evento che, al di là del singolo caso, richiama l’attenzione sulla fragilità umana di fronte alla potenza delle macchine e sulla necessità di una guida attenta e responsabile.

Ma la notte di fine anno non si è limitata a questo.

A Siziano, una vettura con a bordo quattro giovani – due ragazzi di vent’anni e due ragazze di diciotto e diciannove anni – è finita fuori strada, fortunatamente senza conseguenze mortali, sebbene i feriti siano stati trasportati rispettivamente all’Humanitas di Rozzano e al San Matteo di Pavia.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma l’episodio sottolinea come la giovane età non sia garanzia di prudenza alla guida.

Un altro incidente, meno grave ma comunque significativo, si è verificato sulla tangenziale di Pavia, dove un’auto in sosta è stata tamponata da un altro veicolo.

I feriti, seppur con lesioni lievi, rappresentano un monito sulla necessità di mantenere le distanze di sicurezza, un elemento cruciale per prevenire tamponamenti, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o traffico intenso.

Infine, a Velezzo Lomellina, il ribaltamento di un’auto ha coinvolto quattro persone, due uomini di ventinove e ventotto anni e due donne di trentatré e ventisette anni.

Soccorsi tempestivi hanno permesso il trasporto dei feriti in due diverse strutture sanitarie – San Matteo di Pavia e ospedale di Vigevano – dove le loro condizioni sono state giudicate non preoccupanti.

L’insieme di questi eventi, concentrati in un arco temporale ristretto, dipinge un quadro allarmante.

Oltre all’immediato intervento dei soccorritori del 118, che hanno operato con tempestività ed efficacia, l’episodio solleva una riflessione più ampia: quella sulla cultura della sicurezza stradale, sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità, dell’astensione dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida, e della necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi che si corrono ogni volta che ci si mette al volante.

La prevenzione, l’educazione e l’applicazione rigorosa delle normative sono strumenti fondamentali per evitare che la festa di capodanno si trasformi, per qualcuno, in un incubo.