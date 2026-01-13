Cuore di Marmo: Un Omaggio alla Lombardia in vista del 2025

Un omaggio in pietra, un cuore pulsante scolpito nel marmo: un’opera di 250 chilogrammi, dono dell’azienda vogherese ‘Merli Marmi’ alla Regione Lombardia, consacra l’iniziativa ‘Cuori Olimpici’.

Più che una semplice scultura, questo ‘Cuore di Marmo’ rappresenta un viaggio simbolico attraverso le province lombarde, un percorso di valorizzazione delle eccellenze locali inteso a celebrare l’identità e il patrimonio culturale della regione in vista del 2025.

La presentazione, solenne e partecipata, si è svolta in Piazza Città di Lombardia, divenendo un crocevia di istituzioni e protagonisti del tessuto economico e sociale regionale.

Accanto al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all’Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari, figura centrale è Paolo Merli, l’artista che ha plasmato la pietra in un’espressione tangibile di valori condivisi.

Hanno presenziato, a testimonianza dell’importanza dell’evento, Elena Lucchini, Assessore alla Solidarietà sociale e Disabilità, e Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, figure chiave per la promozione dello sviluppo sostenibile e dell’inclusione.

Il Presidente Fontana ha delineato il significato profondo dell’opera, elevandola a metafora del dinamismo e della resilienza della Lombardia: “Questo Cuore di Marmo è la sintesi di un territorio che non smette di evolversi, che affonda le radici nella tradizione per proiettarsi verso un futuro di progresso e innovazione.

“L’Assessore Massari ha poi ampliato la riflessione, evidenziando la simbologia intrinseca nell’accostamento del cuore e del marmo: “Il cuore evoca l’umanità, la passione, il senso di responsabilità che ci guida.

Il marmo, invece, incarna la permanenza, la solidità, la memoria, testimonianze del tempo che lascia il segno.

Insieme, essi rappresentano l’essenza della Lombardia: una terra concreta, operosa, capace di affrontare le sfide con tenacia, ma anche di esprimere creatività e di guardare avanti senza dimenticare le proprie origini.

” L’opera, per la sua natura stessa, si pone in un dialogo profondo con i valori olimpici.

Non si tratta solamente di uno slancio verso l’eccellenza sportiva, ma di una riflessione più ampia sull’impegno costante, la dedizione silenziosa, il rispetto per il lavoro e per le risorse, e la consapevolezza del lascito che si consegna alle generazioni future.

Il ‘Cuore di Marmo’ diventa, così, un simbolo tangibile della volontà di una regione che si proietta nel futuro con la forza delle proprie radici e l’ambizione di lasciare un segno duraturo.