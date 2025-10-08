Franco Anelli: un giurista e rettore all’Università Cattolica

Venerdì 10 ottobre, l’Università Cattolica del Sacro Cuore celebrerà la memoria di Franco Anelli, figura cardine per l’istituzione, figura che ha incarnato l’impegno accademico e la leadership amministrativa.

Docente di Diritto Privato di riconosciuto valore, Anelli ha guidato l’ateneo come rettore dal 2013 fino al 2024, anno del suo decesso, lasciando un’eredità significativa nel panorama universitario italiano.

Il convegno, dal titolo evocativo “Franco Anelli: giurista e rettore”, si terrà alle ore 10:30 nell’Aula Pio XI della sede centrale di Milano, e si propone di ripercorrere non solo le tappe fondamentali del suo percorso professionale, ma soprattutto di esplorare la profondità del suo pensiero giuridico e la portata del suo contributo all’evoluzione del diritto privato.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali della rettrice Elena Beccalli, testimone diretta della sua opera e portatrice avanti il suo spirito, del presidente della Facoltà di Giurisprudenza, Stefano Solimano, e del direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

A seguire, interverranno personalità di spicco del mondo accademico e forense, tra cui l’ex rettore dell’Università Statale, Elio Franzini, che offrirà una prospettiva esterna sulla figura di Anelli e sulla sua influenza nel contesto universitario nazionale.

Carlo Granelli, emerito di Diritto Civile all’Università degli Studi di Pavia, offrirà un’analisi approfondita degli aspetti legati alla ricerca e all’insegnamento del giurista, con particolare attenzione alla sua partecipazione alla curatela del “Manuale di Diritto Privato Torrente-Schlesinger”.

Quest’opera, giunta alla ventisettesima edizione, testimonia la sua meticolosa precisione e la sua capacità di sintesi, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento per generazioni di studenti e professionisti.

L’impegno di Anelli nella curatela del Manuale, un testo fondamentale per lo studio del diritto privato, ne rivela l’attenzione al dettaglio, la rigorosità metodologica e la volontà di aggiornare costantemente il sapere giuridico in relazione alle trasformazioni sociali ed economiche.

Chiara Tenella Sillani, ordinario di Diritto Civile all’Università degli Studi di Milano, illuminerà il suo impegno nelle società scientifiche civilistiche, sottolineando la sua capacità di promuovere il dialogo e la collaborazione tra studiosi e professionisti.

Infine, gli avvocati Giuseppe Lombardi e Vincenzo Mariconda, rappresentanti del Foro di Milano, esamineranno il suo contributo alla professione forense, evidenziando il suo ruolo di avvocato e arbitro, e la sua dedizione alla giustizia e alla risoluzione delle controversie.

Il convegno si prefigge di essere non solo un momento di commemorazione, ma anche un’occasione per riflettere sul significato del suo lavoro e per ispirare le future generazioni di giuristi e leader universitari, riproponendo la sua visione di un’università al servizio della società e impegnata nella ricerca della verità e del bene comune.