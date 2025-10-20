Incidente a Carpiano: giovane grave, intervento cruciale di un volontario.

Un drammatico incidente stradale ha scosso la tranquilla cornice di Carpiano, nel Sudmilano, coinvolgendo due veicoli e lasciando un giovane in condizioni critiche.

L’evento, verificatosi lungo la ex statale 412, ha visto una collisione frontale che ha innescato un incendio di notevole intensità, avvolgendo una delle autovetture.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri di Melegnano, i quali hanno eseguito i rilievi necessari per accertare le responsabilità e analizzare le cause scatenanti.

Tra queste, non si esclude la possibilità di un errore di valutazione della distanza, un’eccessiva velocità, o un fattore ambientale, come la scarsa visibilità dovuta alle condizioni atmosferiche.

Il 27enne, conducente di uno dei veicoli, ha subito lesioni gravissime.

La rapidità di intervento è stata cruciale: un vigile del fuoco volontario, giunto sul posto immediatamente dopo aver concluso il turno presso il distaccamento di Pieve Emanuele, ha prestato i primi soccorsi vitali, contribuendo significativamente a stabilizzare le sue condizioni prima dell’arrivo del personale medico specializzato.

La sua prontezza d’azione ha permesso il trasporto d’urgenza del giovane in codice rosso presso l’ospedale di Pavia, dove è tuttora ricoverato e monitorato attentamente da un team di medici.

Mentre la situazione del giovane resta seria, la ragazza di 21 anni, coinvolta nell’incidente a bordo dell’altro veicolo, ha riportato ferite di minore entità.

È stata trasportata in codice giallo presso l’Humanitas, dove ha ricevuto le cure necessarie e si trova attualmente in condizioni di miglioramento.

L’intervento dei vigili del fuoco di Melegnano e Pieve è stato fondamentale per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area.

La loro esperienza e professionalità hanno permesso di evitare ulteriori rischi e facilitato le operazioni di soccorso.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare sulle strade secondarie come la ex statale 412, spesso teatro di incidenti dovuti all’eccessiva velocità e alla scarsa visibilità.

L’analisi dei dati raccolti durante i rilievi sarà determinante per individuare eventuali criticità infrastrutturali o lacune nella segnaletica, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.