Pavia sotto attacco: vandali colpiamo negozi, indagini aperti.

L’allarme si è levato nella quiete notturna di Pavia, scuotendo la tranquillità dei suoi quartieri con una serie di atti vandalici mirati.

Tre attività commerciali, due situate nel cuore del centro storico in via XX Settembre e un’altra in viale Vittorio Emanuele, in prossimità della stazione ferroviaria, sono state colpite da una pioggia di proiettili.

L’evento, inizialmente percepito come un gesto casuale, ha rapidamente assunto contorni più complessi grazie all’intervento tempestivo della squadra mobile, coadiuvata dalle volanti.

Le prime indagini, condotte con rigore metodologico, hanno permesso di identificare e denunciare due individui responsabili degli atti.

Si tratta di una cittadina ucraina di 33 anni, identificata come l’esecutrice materiale, e un imprenditore locale di 35 anni, presumibilmente il mandante o, quantomeno, complice nell’azione.

Le motivazioni alla base di questo gesto violento sembrano radicate in un contesto di dispute professionali, suggerendo una deliberata strategia di intimidazione nei confronti dei gestori delle attività commerciali prese di mira.

L’analisi forense condotta dalla polizia scientifica ha rivelato la natura dei proiettili utilizzati: si trattava di piombini sparati da una pistola soft-air, un elemento che, pur attenuando la gravità potenziale dei danni, non diminuisce la sua rilevanza penale.

L’individuazione di un veicolo sospetto, immortalato dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, ha fornito un indizio cruciale per il prosseguimento delle indagini.

Il veicolo è stato rintracciato e fermato in provincia di Pavia, portando al ritrovamento a bordo della donna e dell’uomo precedentemente individuati.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita con la dovuta procedura legale, ha permesso il sequestro dell’arma utilizzata, unitamente a ulteriori proiettili, corroborando l’ipotesi di un piano preordinato.

L’atto vandalico, lungi dall’essere un impulso improvviso, si configura come un gesto studiato, finalizzato a danneggiare e a generare un clima di incertezza.

La Procura della Repubblica, ricevuti gli atti di denuncia e le evidenze raccolte dalla polizia, avvierà le indagini preliminari per accertare la piena responsabilità dei due individui, che dovranno rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato e porto illegale di armi atte a ledere.

L’episodio solleva interrogativi sul crescente utilizzo di armi, seppur non letali, per risolvere controversie in ambito commerciale, e sottolinea l’importanza di rafforzare i controlli e la prevenzione di tali fenomeni.