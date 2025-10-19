San Cipriano, Pavia: Ritrovato corpo nel Po, mistero sulle cause.

La comunità di San Cipriano, in provincia di Pavia, è scossa da un lutto che affonda le radici nel mistero che avvolge le acque del Po.

Dopo tre giorni di angosciose ricerche, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo di settanta anni, la cui scomparsa aveva destato allarme nella cittadina.

La tragica scoperta si è consumata in un tratto cruciale del fiume, tra Pieve Porto Morone e Castel San Giovanni, in una zona particolarmente insidiosa caratterizzata da forti correnti e dalla presenza di detriti galleggianti.

Il corpo è stato individuato intrappolato sotto una massa di legna, accumulata a formare una sorta di barricata artificiale contro un pilone del ponte della Pievetta, un punto strategico per la navigazione fluviale e il transito.

La localizzazione del ritrovamento, unitamente alla presenza di ostacoli naturali e antropici, suggerisce una complessa dinamica degli eventi, che ora le autorità si prefiggono di ricostruire con la massima accuratezza.

Le operazioni di recupero, coordinate con efficienza dai vigili del fuoco, hanno visto il coinvolgimento delle forze dell’ordine e del personale del 118, testimoni silenziosi di un dramma che si consuma lentamente sotto la superficie del fiume.

Precedentemente, durante le prime fasi della ricerca, era stata rinvenuta l’autovettura del settantenne nelle immediate vicinanze dell’argine, un elemento che ha contribuito ad alimentare l’incertezza sulle cause della scomparsa.

L’indagine, ora affidata alle autorità competenti, si propone di chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo.

L’attenzione si concentra sull’analisi della dinamica del ritrovamento, con particolare riferimento alla possibilità di un evento accidentale o, al contrario, di un gesto volontario.

La perizia medico-legale sarà fondamentale per stabilire con certezza le cause del decesso e ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo, cercando di offrire alla famiglia e alla comunità risposte concrete in un momento di profondo dolore e smarrimento.

La comunità, colpita da questo evento, si stringe attorno ai familiari, sperando in una pronta chiarificazione dei fatti e nella speranza che la memoria del defunto possa essere preservata con rispetto e dignità.