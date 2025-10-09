The Youth Club: Teatro e Giovani, un Nuovo Inizio.

The Youth Club: Un Nuovo Orizzonte per il Teatro e le Generazioni FutureFondazione Cariplo lancia un’iniziativa ambiziosa e innovativa: The Youth Club, un progetto corale che coinvolge dieci istituzioni teatrali di eccellenza sparse tra Lombardia e Novara.

Questo programma, finanziato con un investimento di 2,5 milioni di euro, ambisce a ridefinire il ruolo del teatro nel panorama culturale e sociale, concentrandosi sull’inclusione e sulla crescita delle giovani generazioni.

The Youth Club non si configura semplicemente come un ciclo di spettacoli o laboratori, ma come un vero e proprio ecosistema culturale pensato per diventare un punto di riferimento costante per i giovani fino ai trent’anni.

L’obiettivo primario è contrastare la povertà educativa, una sfida complessa che si manifesta anche attraverso la scarsa fruizione delle arti performative da parte dei ragazzi e delle ragazze italiani, spesso limitata a sporadiche esperienze scolastiche.

Il progetto mira a superare le barriere che tradizionalmente ostacolano l’accesso al teatro: quelle economiche, che rendono i biglietti proibitivi; quelle sociali, che creano un senso di distanza e inaccessibilità; e quelle territoriali, che limitano le opportunità di fruizione in alcune aree.

The Youth Club si propone di abbattere queste barriere, offrendo un’offerta variegata e personalizzata, che spaziamo da spettacoli a prezzi accessibili a laboratori creativi, workshop di formazione e incontri con professionisti del settore.

Le istituzioni coinvolte sono state selezionate per la loro storia, la loro rilevanza culturale e la loro capacità di innovazione.

Si tratta di Associazione Centro Teatrale Bresciano, Teatro Sociale di Como-Aslico, Fondazione del Teatro Grande di Brescia, Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano, Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona, Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara, Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Fondazione Teatro Fraschini di Pavia, Teatro dell’Elfo Impresa Sociale e Teatro Franco Parenti Impresa Sociale, entrambe a Milano.

Questa rete di eccellenze territoriali rappresenta un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore, capace di offrire un’offerta formativa e spettacolare di ampio respiro.

Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, sottolinea l’importanza di invertire la tendenza della scarsa partecipazione giovanile al teatro, riconoscendo la necessità di un approccio nuovo e inclusivo.

The Youth Club si pone quindi come un investimento nel futuro, un progetto che mira a coltivare la passione per le arti dello spettacolo nelle nuove generazioni, promuovendo al contempo la coesione sociale e lo sviluppo culturale del territorio.

Più che un semplice progetto, The Youth Club è una visione di un teatro che diventa fulcro di comunità, uno spazio di crescita, di incontro e di ispirazione per i giovani che ne plasmano il futuro.